26% россиян трудоспособного возраста имеют счета на Мосбирже

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, в сентябре выросло на 456 тыс. и достигло 21,7 млн, сообщила торговая площадка. Ими открыто 36,3 млн счетов.

В течение последнего месяца сделки на фондовом рынке совершили 2,3 млн человек. В сентябре частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 млрд рублей. Их доля в объеме торгов акциями в сентябре составила 76,7%, а облигациями – 27,6%, на спот-рынке валюты она равна 28,6%, а на срочном рынке – 71,2%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были: акции Газпрома (35,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,1% и 5,4% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (9,5%), Норникеля (8,7%), Яндекса (5,3%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,8%), акции Роснефти (4,2%), НОВАТЭК (3,8%) и МТС (3,5%).

На 1 января 2022 года в России проживало 83,2 млн человек в возрасте от 16 до 72 лет. Соответственно, в сентябре число граждан, имеющих брокерские счета на МосБирже, впервые превысило 26% от трудоспособного населения страны.

