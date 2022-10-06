Акции дня: бумаги НЛМК под давлением нового пакета санкций

В минусе торговались акции металлургической компании НЛМК по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 6 октября. За день бумаги подешевели на -2,96% до 78,04 рублей за штуку.

Трейдеры продавали акции на фоне введения нового, уже восьмого пакета санкций в отношении России и компаний страны. Ранее ограничения на металлургов были введены в части экспорта стального готового проката. Теперь же санкции будут касаться и импорта стальной продукции из России - как готовой, так и полуфабрикатов. Восьмой пакет вступит в силу в пятницу, 7 октября.

«До 2022 года больше всего от европейского рынка зависели "Северсталь" и НЛМК - доля европейских покупателей в структуре выручки составляла порядка 20-30%. Но "Северсталь" уже в SDN-списке, компания и так ничего не продает в ЕС. Значит под ударом НЛМК. И сегодняшние котировки это лишь подтверждают. Компания поставляла часть стальных полуфабрикатов на свои заводы в Европе и дальше уже продавала там готовую продукцию», - прокомментировал аналитик InvestFuture Андрей Стратичук.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,46% до 2020,63 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,62% до 1044,82 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:24 мск составила 93,97 долларов за баррель (+0,64%). Российская валюта слабела – 61 руб. за доллар.