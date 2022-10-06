Банк Англии: пенсионные фонды были в нескольких часах от краха

В среду в письме депутату от Консервативной партии Мелу Страйду заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф сообщил, что вечером 27 сентября получил предупреждения о надвигающейся катастрофе. Из-за требований по довнесению залогов, связанных с обвалом гособлигаций, некоторые пенсионные фонды могли начать процесс масштабной ликвидации позиций уже на следующее утро.

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Проблемы возникли с так называемыми LDI (liability-driven investment) — сложными стратегиями, использующими деривативы и кредитное плечо.

Пенсионные фонды пользовались ими для хеджирования планов с фиксированными выплатами пенсионерам. Объем этого рынка оценивается £1,5 трлн ($1,69 трлн).

Джон Канлифф написал, что большие объемы британских госбумаг, удерживаемых в качестве залога банками, которые ссужали эти фонды, вероятно, были бы выброшены на рынок. Это привело бы к самоусиливающемуся процессу, угрожающему серьезнейшими проблемами на рынках и последующей повсеместной финансовой нестабильностью.

Сотрудники Банка Англии, как выяснилось, работали всю ночь, чтобы придумать интервенцию, которая предотвратила бы потенциальный кризис.

Это происходило в «тесном общении» с министерством финансов Великобритании, которое на следующее утро согласилось возместить убытки, связанные с этой операцией.