Более 1,3 млрд рублей налогов резиденты ОЭЗ перечислили в январе-июне 2022 года

Сумма налоговых отчислений резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы достигла 1,3 млрд рублей за полгода с начала 2022 года. Такой объем сопоставим с уровнем всего прошлого года. При этом за налоговых льгот компании сэкономили почти 400 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные компании демонстрируют устойчивость к внешним вызовам, несмотря на санкционное давление. Так, в первой половине этого года резиденты особой экономической зоны Москвы направили в казну города почти 800 миллионов рублей, а в федеральный бюджет – еще около 580 миллионов рублей. Это сопоставимо с объемом налоговых поступлений за аналогичный период 2021 года», – рассказал Ефимов.

Предприятия Москвы находят новых поставщиков и рынки сбыта, продолжают развивать свои производственные площадки, разрабатывать и внедрять высокотехнологичную продукцию и усиливать промышленную кооперацию, добавил вице-мэр.

За первое полугодие 2022 года резиденты сэкономили на налогах почти 400 млрд рублей за счет преференций. В число мер поддержки для резидентов ОЭЗ входит освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%, эти средства идут в федеральный бюджет. Также в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны, у компаний есть возможность арендовать землю по сниженной ставке.

«Наибольшая часть налоговых выплат в первой половине 2022 года пришлась на сектор микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации – более одного миллиарда рублей. В целом с момента запуска особой экономической зоны Москвы в 2006 году объем налоговых отчислений ее резидентов превысил 17 миллиардов рублей, из которых около 6,2 миллиарда рублей поступило в городской бюджет», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В январе – июне этого года также увеличился объем страховых взносов. Компании-резиденты выплатили по ним около 1 млрд рублей.

«Это говорит об устойчивом росте числа сотрудников на предприятиях, действующих на территории особой экономической зоны Москвы. За первые шесть месяцев этого года компании-резиденты создали 700 новых рабочих мест. Сегодня там трудоустроены почти девять тысяч человек», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.