Фестиваль «Новые люди-2022» впервые пройдет сразу в трех городах

C 14 по 27 октября 2022 года на площадках Калуги, Обнинска и Москвы пройдет ежегодный IV театральный фестиваль «Новые люди». Миссией фестиваля является просвещение и популяризация необычных форматов современного театра.

«Для нас является важным разговор со зрителем на одном языке и на актуальные темы. В большинстве своем наши зрители не часто бывают в театре, они только открывают его для себя. И мы усиливаем этот эффект новизны за счет постановок, которые способны разрушить зрительские стереотипы о том каким бывает театр», — сказал продюсер Алексей Бошенков.

В этом году фестиваль расширил свою географию: события запланированы в традиционном фестивальном центре — Калуге, а также в Обнинске и Москве. Планируется, что в общей сложности фестиваль посетит более 3,5 тысяч зрителей.

17 опытных и молодых трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Мирного (Якутия) привезут свои спектакли на площадки Калуги, среди которых Инновационный культурный центр, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Калужский театр кукол, пространство актуального искусства Pro Art`s. Два детских спектакля из Королева и Москвы покажут в Обнинске (детский образовательный центр «РИО»), пять спектаклей для детей и взрослых из Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Мирного (Якутия) — в Москве (Открытое театральное пространство «Арт-платформа»). Среди участников — лауреаты премий «Золотая Маска», Большого Детского фестиваля и российской национальной премии «Арлекин».

Фестиваль «Новые люди-2022» особое место отводит спектаклям для семейного просмотра, таким как «А рыбы спят?», «Сочинение про Джобса», «Калечина-Малечина», «Мой дедушка был вишней», «Контакт». Такие постановки одинаково интересны как детям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам. Зрители смогут не только получить совместные впечатления, но и почву для столь необходимого в наше время диалога между представителями разных поколений.

«Для взрослых зрителей мы приготовили спектакли, созданные в самых разных жанрах: документальный спектакль «Транссиб», поэтический спектакль «Облако в хип-хоп штанах» по стихам Маяковского и «Диагноз: Три сестры» по классическому тексту А.П. Чехова, современная хореография — «Лето, Зима и Весна священная» и «Цикл волны». Для школьников младших и средних классов в афише представлены: «Девочка со спичками», «Зверский детектив. Логово зверя», «Вокруг света за 80 дней», «Мой дедушка был вишней», «Театр в кармане». А для самых маленьких зрителей — спектакль «Сказки из маминой сумки», — рассказал программный директор Евгений Худяков.

В рамках фестиваля запланирована образовательная программа, которая рассчитана на представителей креативных индустрий Калужской области.

Даты фестиваля: 14 — 27 октября 2022 года.

Города проведения: Калуга, Обнинск, Москва.