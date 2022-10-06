«Роснефть» и«Газпром» тащат Индекс Мосбиржи вверх

Российский рынок акций открылся уверенным ростом. По итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос примерно на процент. В лидерах сегодняшнего роста тяжеловесные акции «Газпрома» и «Роснефти», прибавляющие около 3%.

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«Газпром» в последние дни торговался намного хуже рынка, тем самым накопив большую техническую перепроданность. Связана такая динамика была с тем, что многие мелкие инвесторы брали бумаги в расчете на то, чтобы отдать их на резком взлете котировок после объявления решения собрания акционеров о выплате дивидендов. Акционеры такое решение приняли в прошлую пятницу, но никакого роста не случилось. Поэтому многие игроки стали скидывать «лишний» «Газпром», освобождая деньги для других покупок. Сейчас этот процесс подошел к концу.

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Между тем, завтра акции газовой монополии последний день будут торговаться с дивидендами, а в понедельник на открытии рынка их цена упадет примерно на 50 рублей, то есть на размер дивиденда. Сейчас дивидендная доходность бумаги составляет около 24%. При этом мнения относительно будущего акций «Газпрома» расходятся. Одни аналитики считают, что даже возможный сильный рост цены на газ не компенсирует акционерам прибыли, выпадающей вследствие резкого сокращения поставок газа в Европу и повышения налоговой нагрузки. Другие полагают, что весь негатив уже учтен в котировках, и ожидают плавного роста бумаги в среднесрочной перспективе.

Поэтому сегодня и завтра не исключены сильные движения в бумаге вне зависимости от внешнего и внутреннего фона. Оптимисты, в том числе некоторые крупные институциональные инвесторы, могут начать агрессивную покупку бумаги, чтобы успеть попасть в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Скептики же ринутся также агрессивно сбрасывать акции, пока на них есть спрос.

Пока сложно сказать, чем закончится эта борьба, но движения котировок акций «Газпрома» могут быть очень сильными.

«Роснефть» же отыгрывает вчерашнее решение ОПЕК+ снизить квоты добычи с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

«Текущее решение ОПЕК+ выглядит реальной помощью России, т.к. фактически в РФ нет необходимости снижать объемы добычи с текущих уровней, исходя из новых квот. Сокращение объемов произойдет в первую очередь за счет Саудовской Аравии. Реальный эффект на рынок составит 1—1,1 млн б/с. Однако даже этого достаточно, чтобы США забили тревогу и вновь распаковали из резервов дополнительные 10 млн баррелей в ноябре», — отмечает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Однако большинство аналитиков считают, что уже в декабре Штаты либо совсем прекратят, либо резко сократят распродажу нефти из стратегических резервов. Связаны такие ожидания как с истощением самих резервов, так и с тем, что после выборов в ноябре популистские шаги по сдерживанию роста нефти будут уже не нужны.

К этому стоит добавить, что рынок ждет снижения Россией добычи в декабре, после того как будет введен в действие «потолок» цен на российскую нефть. Поэтому консенсус-прогноз аналитиков говорит об ожиданиях дальнейшего роста нефти — в том числе и выше $100 за баррель.

В таких условиях максимальное преимущество может получить как раз «Роснефть», больше половины объема добычи которой направляется в Китай по долгосрочным контрактам.

В лидерах утреннего снижения — акции «НоваТЭК», которые сегодня первый день торгуются без промежуточных дивидендов. Дивидендная доходность бумаги вчера оценивалась примерно в 4,4%, а сегодня бумаги компании падают на 2,1%, то есть вдвое меньше размера выплат. Это очень хороший сигнал для рынка, дающий надежды на то, что и по многим другим бумагам дивидендные гэпы могут быть быстро закрыты.

В аутсайдерах и вчерашний лидер роста «Алроса». Снижение котировок акций компании на 1,7% после вчерашнего взлета на 5,6% полностью вписывается рамки фиксации части заработанной прибыли.

Слабее рынка торгуются металлурги. При ухудшении ситуации они вновь могут возглавить «красный» список.

На валютном рынке пока все спокойно. Рано утром рубль попытался немного укрепиться, но с открытием основной сессии «россиянин» все завоевания сдал. С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль вновь собралась вернуться в коридор 60-61, в котором жила с начала августа по конец второй декады сентября.

