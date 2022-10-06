Главное – обеспечить наших аграриев полностью

В России ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит уровень пятилетней давности. Есть весомые достижения и по другим сельскохозяйственным культурам, в том числе по масличным. Рекордные показатели ожидаются по плодам и ягодам. А это значит, что минеральными удобрениями, семенным фондом, техникой и горюче-смазочными материалами к весенней посевной кампании аграрии были обеспечены вовремя и в полной мере. Это лишь некоторые из предварительных итогов АПК этого года, озвученных Михаилом Мишустиным в рамках агрофорума «Золотая осень», стартовавшего вчера в Московской области.

Добиваться рекордных результатов аграриям помогают производители минудобрений. В частности, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев доложил премьеру о досрочном выполнении отраслью годового Плана Минсельхоза по закупкам удобрений.

«Сейчас только октябрь, а аграрии уже обеспечены минеральными удобрениями практически на 100% от годового плана, сообщил глава РАПУ, добавив, что аграрии уже приобрели 4,7 из 5 млн тонн, запланированных на этот год. Таким образом, до конца года план сельхозведомства будет, скорее всего, перевыполнен. По словам Гурьева, добиться этих результатов было бы немыслимо без господдержки аграриев, в особенности в регионах, удаленных от основных отраслевых предприятий. Поэтому, к примеру, так важна поддержка сельского хозяйства на Дальнем Востоке.

Сами производители, впрочем, также не оставили аграриев без поддержки, напомнил Гурьев. Более года назад, не дожидаясь обвала европейских сырьевых и финансовых рынков, добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских потребителей. Очевидно, что этот шаг также способствовал росту рентабельности сельского хозяйства. Сегодня предприятия отрасли минеральных удобрений работают в соответствии с рекомендациями ФАС России, согласованными с Минсельхозом и Минпромторгом.

Михаил Мишустин своевременные системные решения предприятий отрасли одобрил: «Главное – обеспечить наших аграриев полностью» и попросил продолжать начатое.

За последние 7 лет производители минеральных удобрений инвестировали в развитие предприятий и логистических мощностей внутри России более 1,5 трлн руб. За этот период потребление минеральных удобрений в России удвоилось до 5 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), а к 2030 г. оно по прогнозу Минсельхоза должно достигнуть как минимум 8 млн тонн д.в.