Индекс Мосбиржи держится на трех «китах»

Большинство высоколиквидных акций сегодня уверенно падало, но Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов просел всего на 0,46%, благодаря позитивной динамике бумаг, имеющих наибольший вес в Индексе.

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На 1,9% подорожал «Газпром», который завтра последний день торгуется с 51-рублевыми дивидендами. Но сегодняшний рост не вызван усилением покупок бумаги в расчете получить 24-процентную дивидендную доходность. Просто в последние дни «Газпром» торговался намного хуже рынка, и сейчас в нем наблюдается технический отскок, в том числе вызванный закрытием коротких позиций спекулянтами.

На 1,6% подорожали акции «Роснефти». Аналитики пока не объясняют, с чем связана ее динамика «лучше рынка» в последнее время. Безусловно, «Роснефть» является одним из самых фундаментально сильных эмитентов российского рынка акций — хотя бы потому что она частично защищена долгосрочными контрактами на поставку нефти в Китай от ценового произвола так называемой «Большой семерки». Но эта сила не препятствовала падению бумаги еще неделю назад.

Некоторые трейдеры предполагают, что «Роснефть» скупают в силу пока неведомых рынку причин крупные игроки — возможно, под будущие дивиденды.

Практически без изменений закрылся Сбербанк. И в этом случае тоже непонятно, почему бумага не пошла вниз под гнетом негатива.

В целом же позитивная динамика этих трех бумаг на падающем рынке — хороший знак, говорящий о том, что очень крупные инвесторы не только не готовы продавать акции, но и осторожно докупают самые высоколиквидные из них в свои портфели.

Стоит отметить и подъем «Газпромнефти» на 2,5%. Кроме повышения мировых цен на основную продукцию компании, акции поддерживает ожидание дивидендов. Трейдеры полагают, что если материнская компания — «Газпром» — решилась на промежуточные дивиденды, то и «дочка» также должна это сделать.

Кроме «Газпрома» завтра последний день с дивидендами торгуется и «Татнефть». Ее дивидендная доходность составляет 8,3%. Сегодня обыкновенные акции компании выросли на 2,25%.

Между тем, цены на нефть сбавили темпы роста, поднявшись сегодня всего на 0,5%, до $94 за баррель. Однако практически все аналитики ждут дорогой нефти как минимум до конца года — в свете вчерашнего решения ОПЕК+ снизить квоты добычи на 2 млн баррелей с ноября.

«Решение ОПЕК+ является важным сигналом для рынка. Оно дает понять, что участники соглашения намерены отстаивать высокую цену на нефть, а рынкам вновь придется переориентироваться на риски предложения. Такая ситуация создает потенциал для роста котировок, которые в последнем квартале года могут закрепиться на уровне $95/барр. и даже немного превысить его», - полагает аналитик Sberbank CIB Антон Чернышев.

Еще более «бычий» прогноз дают аналитики Goldman Sachs, которые в четвертом квартале 2022 г ждут нефть по $110, а в первом квартале следующего года — по $115 за баррель.

В таких условиях введение потолка цен на российскую нефть, который одобрил Евросоюз в новом пакете санкций, не кажется страшным для российских нефтяников и государства. По оценкам, российский бюджет сверстан из расчета цены на нефть Urals в $70 за баррель. В последнее время спрэд между Urals и Brent составляет 23-25%.

Вниз же сегодня российский рынок акций тянули бумаги металлургов — на ожидании постепенного отказа Европы от всей российской стальной продукции и начавшихся ограничениях поставок российского металла на Лондонскую биржу металлов. Пока LME ограничила новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании. Но не исключено, что мера может распространиться и на продукцию других российских металлургов.

Впрочем, этот негатив может оказаться временным, поскольку на LME уже начался рост цен на алюминий, медь и цинк. Пока же акции НЛМК заняли второе место в списке аутсайдеров, подешевев сегодня на 3%.

Возглавил же рейтинг падения «НоваТЭК» (-3,72%). Однако этот результат для бумаги можно назвать очень хорошим, поскольку сегодня акции очистились от дивидендов, а владевшие акциями вчера, получат дивидендную доходность в размере 4,4%.

В числе лидеров снижения был и «Яндекс» (-1,9%). Но и этот результат был ожидаем: за последние семь сессий безоткатного роста бумага выросла более чем на 30%, поэтому коррекция по ней вполне ожидаема. Аналитики рекомендуют агрессивно покупать «Яндекс» в случае снижения цены еще на 10%.

Курс рубля снижается четвертый день подряд. Сегодня он отдал доллару 1,2%. Причина слабости рубля — отсутствие санкций ЕС в отношении НКЦ, которые могли бы парализовать торговлю недружественными валютами (прежде всего евро) на Московской бирже. Теперь доллар откупают в резервы те, кто сбрасывал его ранее, опасаясь «заморозки» своей валюты.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль подошла к сильному сопротивлению 61. При этом рубль выглядит локально перепроданным.