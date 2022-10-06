«Интеррос» получит пакет акций medtech-платформы BestDoctor

Сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor решил привлечь 1 млрд руб. от «группы российских инвесторов» и заключил стратегическое соглашение о партнерстве с компанией «Интеррос».

Как пишет РБК со ссылкой на источники, в настоящий момент владельцы платформы ведут переговоры о продаже доли структурам Владимира Потанина.

Предполагается, что возможности платформы будут дополнены технологиями других компаний группы «Интеррос».

«В рамах партнерства планируется усилить экосистему медицинских сервисов BestDoctor и развить линейку страховых сервисов под брендом BestInsure, куда войдут страхование критических заболеваний, путешествий, имущества, страхование от несчастного случая и прочее», — сообщает пресс-служба компании.

Согласно условиям стратегического соглашения, в дальнейшем «Интеррос» получит неконтролирующий пакет акций BestDoctor и сможет назначить своего представителя в совет директоров.

По словам гендиректора компании «Интеррос» Сергея Батехина, партнерство с BestDoctor вписывается в стратегию компании по развитию высокотехнологичных направлений бизнеса и формированию отраслевых компаний-лидеров. «Мы ожидаем, что в результате этого партнерства компания BestDoctor займет лидирующие позиции на рынке ДМС и на страховом рынке в целом, а ее сервисы и компетенции получат новый импульс к развитию благодаря интеграции с технологиями других компаний группы "Интеррос"», — подчеркнул Батехин.

Основанная в 2015 году бывшими однокурсниками по факультету фундаментальной медицины МГУ Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым платформа BestDoctor — технологический сервис ДМС для компаний. Его услугами пользуются «МегаФон», АФК «Система», онлайн-кинотеатр «Иви», а также РБК, МТС Банк, Aviasales и «Самокат». В общей сложности у сервиса 280 тыс. пользователей, он предлагает медицинские услуги по полису ДМС от 18 тыс. клиник по всей России.

Согласно данным системы «СПАРК», 100% головного юрлица BestDoctor ООО «Бестдоктор» принадлежит кипрской Rafulia Holding Limited. Выручка компании в 2021 году составляла 227,4 млн руб., чистый убыток — 849,1 млн руб.

Отмечается, что летом 2021 года BestDoctor привлек $26 млн от фонда Winter Capital Partners, основным инвестором которого является «Интеррос», а также от шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, что позволило создать платформу, объединившую все сервисы BestDoctor. Осенью того же года BestDoctor готовился приобрести страховую компанию «Резерв» у банкира Игоря Кима.

Как предположил эксперт УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в прошлом инвестиционном раунде оценка BestDoctor могла составить $90 млн, и, таким образом, будущая доля «Интерроса» может составить около 20%. «Сделка показывает, что рынок жив и есть позитивная тенденция на восстановление интереса к технологическим активам», — констатировал эксперт.