Инвестиции для всех: 12 ноября в Москве пройдет ежегодный Форум Investment Leaders

Инвестиционная среда долгое время казалась сложной для понимания и очень далекой от жизни обычного человека, но последние годы все изменили! Цифровизация помогла инвестициям проникнуть в наши жизни, и сейчас уже сложно представить человека, не знакомого с термином «акция» или «фондовый рынок». Однако современность требует от нас не только базовых знаний, но и постоянного углубленного обучения, поиска новых связей и взаимодействия с опытом коллег. Именно такую возможность предоставляет Форум Investment Leaders.

На Форуме будут организованы 5 параллельных сессий. Так, в зале, посвященном рынку облигаций, спикеры расскажут, какие инструменты в настоящий момент оказываются самыми привлекательными и безопасными для частных инвесторов, обсудят актуальную расстановку сил на рынке и дадут свои советы по защите капитала. В то же время в зале, посвященном инвестициям в перспективу, участники Форума узнают про современные способы диверсификации рисков, потенциал для инвестирования в метавселенные и другие альтернативные способы сохранения и преумножения капитала.

Спикерами и участниками дебатов выступят представители крупных компаний-участников рынка облигаций, среди которых начальник управления продаж департамента деловых рынков Московской биржи Павел Лукьянов, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, член совета АВО Александр Рыбин, заместитель руководителя Департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Наталья Виноградова, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов ПАО «Московская биржа» Дмитрий Таскин, руководитель направления рейтингов среднего бизнеса рейтингового агентства АКРА Александр Гущин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Секция, посвященная рынку облигаций, будет организована Ассоциацией владельцев облигаций (АВО). «2022 год не перестает нас удивлять. Рынок после летнего подъема переживает очередную проверку на прочность. Критический уровень неопределенности заставляет принимать сложнейшие решения, кратно повышая ставки. Это делает предстоящее мероприятие еще более актуальным – проблема поиска правильной и взвешенной реакции на новые вызовы становится острее для каждого инвестора, каждого участника рынка», – прокомментировал ценность Форума председатель АВО Алексей Афонин.

Также к посещению будут доступны залы «Рынок акций и паев. Игра на понижение», «Инвестиции в бизнес. Империя соблазна» и «Инвестиции компаний. Как это делается в России». В каждом зале будут собраны профессионалы своей области, среди которых вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, главный инвестиционный директор Huawei в России Григорий Лещенко, руководитель Kaspersky Product Studio Николай Майданчик, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ Владимир Гамза.

В преддверии Форума спикеры поделились своим видением актуальной ситуации на рынке и рассказали, как извлечь из нее наибольшую выгоду. «Рост российского рынка забуксовал. Инвесторы опасаются заходить в акции. Иностранные ценные бумаги доступны только “квалам”. Какие подходы использовать инвесторам, чтобы собрать надежный портфель? Прежде всего – не пытаемся угадать направление удара санкций и ограничений. Вариант портфеля на базе российских бенчмарков или отраслевых индексов имеет право на существование. В этом случае важно расставить отраслевые приоритеты. С рядом других подходов готов познакомить в ходе выступления», – прокомментировал эффективные инструменты инвестирования Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«На рынке облигаций сейчас сложились условия, которые определённо стоит рассматривать при формировании портфеля. Тренд на снижение ключевой ставки остается в силе, и по мере стабилизации на рынке цены рублевых облигаций, высоковероятно, возобновят рост. Поэтому сложившиеся сейчас повышенные доходности выглядят очень интересно для инвесторов», – сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Мероприятие будет полезно как представителям бизнес-среды, частным инвесторам, так и деятелям государственного сектора и общественных организаций. Все участники Форума смогут обзавестись новыми знакомствами и поделиться опытом с коллегами.

В завершение вечера состоится церемония награждения Лауреатов Премии Investment Leaders-2022, награду получат наиболее успешные участники рынка инвестиций, которых ежегодно определяет экспертный совет.

Регистрация на Форум доступна по ссылке www.investleaders.pro/forum/.