Российская нефть усиливает позиции в Китае

Управление энергетической информации США (EIA) подготовило исследование, из которого следует, что зависимость Китая от российской нефти продолжает усиливаться. Проще говоря, Пекин покупает у России все больше «черного золота». В августе, например, 21% всей импортируемой им нефти приходился на нефть из России. Рост по сравнению с июлем составил внушительные 5%, подчеркивает Business Insider.

За десять лет доля российской нефти в импорте КНР удвоилась: в 2011 году китайцы покупали у России менее 400 тыс. бар./д., что составляло 8% всего нефтяного импорта, а в 2021 – уже 16%.