Российская нефть усиливает позиции в Китае

Управление энергетической информации США (EIA) подготовило исследование, из которого следует, что зависимость Китая от российской нефти продолжает усиливаться. Проще говоря, Пекин покупает у России все больше «черного золота». В августе, например, 21% всей импортируемой им нефти приходился на нефть из России. Рост по сравнению с июлем составил внушительные 5%, подчеркивает Business Insider.
За десять лет доля российской нефти в импорте КНР удвоилась: в 2011 году китайцы покупали у России менее 400 тыс. бар./д., что составляло 8% всего нефтяного импорта, а в 2021 – уже 16%.
Рост закупок российской нефти свидетельствует о независимости китайской политики. Пекин не просто продолжает покупать нефть у России, но при этом еще и наращивает закупки и не особенно боится наказания за нарушение западных санкций. Си Цзиньпин не критикует специальную военную операцию России на Украине, хотя недавно и призвал к ее мирному окончанию.
Импорт нефти Поднебесной в начале лета снизился до 8,8 млн бар./д., самого низкого уровня после 2018 года. Это объясняется общим замедлением развития китайской экономики, вызванным борьбой со вспышками коронавирусной пандемии. В июле объем закупок «черного золота» остался на июньском уровне, но в августе вырос до 9,5 млн бар./д. Из них российским был более чем каждый пятый баррель или без малого 2 млн бар./д.
Из-за вспышек коронавируса и сохраняющейся приверженности Пекина к тактике нулевой терпимости к Covid 19, основными орудиями которой являются локдауны и прочие жесткие ограничения, китайские нефтеперерабатывающие заводы и компании работали летом на минимальном после 2020 года, года пика пандемии, уровне. Однако сейчас они постепенно начинают наращивать производство. Это позволяет предположить, что и импорт российской нефти, по крайней мере, в ближайшем будущем останется высоким.