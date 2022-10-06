Комплексы для утепления труб в сфере ЖКХ и нефтегаза начали выпускать в Москве

Московский производитель заливочных машин высокого давления, компания «Полимер-Комплекс» разработала комплекс по изготовлению сырья, которое применяется для утепления труб и сэндвич-панелей. С его помощью эта операция обойдется дешевле, а новое оборудование может заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщил 6 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Примечательно, что стоимость новой установки почти вчетверо ниже, чем у иностранных поставщиков», — сказал Владислав Овчинский.

По его оценке, разработка будет интересна огромному числу российских заводов, которые хотят сократить зависимость от зарубежных производителей и использовать собственное сырье. «Первым заказчиком стало предприятие из подмосковной Коломны, сейчас ведутся переговоры и с другими компаниями», – уточнил он.

Глава департамента отметил, что мощности одного такого комплекса позволяют ежедневно выпускать около 8 тонн полиола — это сырье используют для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на предприятиях нефтегазового комплекса. Задача по замене импортных товаров и оборудования аналогами отечественного производства остается одной из самых актуальных в Москве, подчеркнул Владислав Овчинский.

Как уточнили в самой компании, разработка делает производственный процесс более гибким. «Заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования. Это сэкономит средства предприятиям, которым больше не придется переплачивать иностранным поставщикам», — подчеркнул заместитель директора «Полимер-Комплекса» Валерий Тимохин. По его словам, при установке нового комплекса крупные заводы смогут экономить порядка 50 млн рублей в год.

Компания «Полимер-Комплекс» основана в 1989 году. Предприятие выпускает заливочные машины высокого давления, которые применяют для изготовления строительных панелей, теплоизолированных труб, сэндвич-панелей, автомобильных комплектующих.