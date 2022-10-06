Куда пойти в октябре?

Молодое искусство в «Зарядье»

Весь месяц на выставке «Выпуск’22» в «Зарядье» показывают 400 работ от более чем 170 выпускников из 14 самых топовых художественных вузов Москвы. Это самый масштабный смотр молодого искусства: от живописи, графики, керамики и книжной иллюстрации до фотографии, инсталляции и видеоарта. В числе художников талантливые выпускники ВГИКа, Школы Родченко, МХАТа, ИСИ, Суриковки, Школы дизайна НИУ ВШЭ и других арт-вузов. Экспозиция получилась максимально насыщенной и разнообразной, к выпускникам уже присматриваются галеристы, а для тех, кто только выбирает свой путь в искусстве, выставка может стать хорошим гидом.

«Новый человек» в Новом Манеже

В Новом Манеже РОСИЗО открыл масштабную выставку-инсталляцию «Новый человек», приуроченную к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Гостей встречает семиметровая скульптура молодого Петра, над ее созданием трудились роботы под присмотром скульптора Павла Игнатьева.

На выставке представлено более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний. Посетители увидят один из петровских указов — о праздновании нового года с 1 января, а не с 1 сентября, первую российскую газету «Ведомости», для которой государь сам отбирал тексты и многое другое. Петровские реформы поменяли практически все сферы жизни нашей страны: досуг, быт, культуру, военное дело, образование, искусство, архитектуру и политику. Выставка «Новый человек» — это путешествие в одну из самых легендарных эпох нашей истории.

«Наталья Нестерова. Памяти мастера» в РОСИЗО

До 16 октября в Выставочных залах РОСИЗО проходит экспозиция, посвященная творчеству значимого российского художника второй половины ХХ века Натальи Игоревны Нестеровой. Здесь представлено около 50 живописных работ из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи «МастАРТ», а также из собрания семьи художника. Живопись Натальи Нестеровой создает удивительный сюрреалистический мир, напоминающий одни из лучших образцов модернизма: Рене Магритта или Джорджо де Кирико. В своих картинах она не только верно подмечает сцены из жизни, но и придает им полу-волшебную, полу-метафизическую форму. Яркая индивидуальность и глубина затрагиваемых тем утверждают творчество Нестеровой как интереснейшее явление русской культуры.

«Балабанов» на Севкабеле (Санкт-Петербург)

13 октября в пространстве Севкабель Порт откроется масштабная выставка-ретроспектива, посвященная творчеству Алексея Балабанова. Посетители получат возможность оказаться внутри киновселенной выдающегося режиссёра, увидеть то, о чём он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи. Пространство экспозиции объединит наиболее известные киноленты Алексея Балабанова — «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Мне не больно» и другие, а также его ученические работы, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей, которые не удалось реализовать. Уникальное аудио-визуальное сопровождение, яркая сценография, мультимедийные инсталляции и многочисленные архивные материалы позволят изучить полную фильмографию режиссёра, разобраться в художественных кодах, зашифрованных в его картинах, а также проследить влияние личной жизни художника на его творчество.

Выставка ленд-арта в парке Малевича

В подмосковном парке Малевича при поддержке Третьяковской галереи открылась выставка под открытым небом. В экспозицию вошли семь объектов, созданных в разные годы Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Аристархом Чернышевым и Игорем Шелковским. Вдохновленные идеями русского авангарда произведения современных художников переосмысляют наследие XX века. Для посетителей экспозиции будет доступен аудиогид «При чем тут Малевич?». Маршрут объединяет и комментирует объекты, раскрывая замысел автора и связь творчества современных художников с идеями русского авангарда.