Лукашенко ввел запрет на «всякий рост цен»

Во время совещания с экономическим блоком на тему инфляции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за восемь месяцев текущего года цены в стране выросли на 13,8%, «нивелировав все усилия по повышению зарплат и пенсий». Он призвал исключить спекуляции на рынке импортных товаров и в производственно-сбытовых цепочках собственной продукции, а по итогам совещания озвучил свое «волевое» решение — запретить с 6 октября всякий рост цен, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

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«Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья? Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, тоже не выросли», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что товарного дефицита в стране не было и не будет. При этом отдельное внимание он уделил проблеме так называемого недобросовестного посредничества. Это, по его словам, касается как импорта, так и товаров собственного производства, на которые «посредники и торговцы накручивают цены по всей цепочке».

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — резюмировал итоги совещания Лукашенко.

При этом он допустил, что возможны исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. Это, в частности, могут быть министр антимонопольного регулирования и торговли, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, уточнил Лукашенко. За выполнением поручения он уполномочил следить генпрокурора и председателя Комитета госконтроля, призвав их применять жесткие меры реагирования к нарушителям.

«Ццены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. И не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — предупредил всех участников совещания белорусский лидер.