Международные эксперты признали влияние санкций на интернет-инфраструктуру в РФ несущественным

Российские компании, которые ранее прибегали к зарубежной интернет-инфраструктуре, продолжают ее использовать либо смогли быстро найти альтернативу.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Международный центр по изучению интернет-инфраструктуры при Калифорнийском университете (CAIDA).

Отмечается, что в 2017 году из пяти миллионов зарегистрированных в РФ доменов у 67% инфраструктура полностью находилась в пределах страны. До февраля 2022 года этот уровень оставался стабильным, а концу мая показатель вырос примерно до 74%.

При этом уточняется, что у трети (34%) доменов компаний, попавших под санкции, инфраструктура располагалась в России частично, у 5,2% она полностью находилась за рубежом. Уже к 4 марта около 94% инфраструктуры полностью перешло в российское пространство.

Единственным уязвимым местом аналитики назвали зависимость российских сайтов от сертификатов безопасности, выдаваемых американским удостоверяющим центром Let's Encrypt. Речь идет о TLS-сертификате, обеспечивающем подлинность ресурса и защиту пользовательских данных — согласно оценке CAIDA, доля Let's Encrypt на рынке РФ практически достигает 100%.

При этом ряд экспертов, подтверждающих наличие этой зависимости, не считают ее критичной, так как до настоящего момента не было зафиксировано случаев, когда удостоверяющие центры отзывали бы сертификаты в массовом порядке; кроме того, в России создаются собственные центры сертификации.