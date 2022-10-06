Минобороны сообщило оперативные новости о спецоперации на Украине

На брифинге 6 октября Минобороны РФ сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки в результате ракетных и авиационных ударов ВКС РФ по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод (Херсонская область), 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка (Николаевская область), 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка (Херсонская область) уничтожено более 280 украинских военнослужащих и 9 единиц военной техники.

В районе населённого пункта Новый Комар (ДНР) ударами армейской авиации ВКС РФ уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады, 2 танка и 5 единиц автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Двуречная (Харьковская область) и Карповка (ДНР).

Истребительной авиацией ВКС РФ за сутки сбито 2 самолёта воздушных сил Украины – один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка (ДНР).

Средствами ПВО РФ уничтожены 9 украинских беспилотников в районах населённых пунктов (Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное (Херсонская область), Покровское, Полтава, Троицкое (ЛНР), Орлинское и Моспино (ДНР). Помимо этого, в воздухе сбиты 3 РСЗО «Ольха» в районе населённого пункта Великая Новоселка (ДНР).

Высокоточными ракетными ударами ВКС РФ в районах населённых пунктов Великое Артаково (Николаевская область), Новогригоровка и Белая Криница (Херсонская область) уничтожены 3 понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

Огнём российской артиллерии в районе населённого пункта Петровское (Харьковская область) уничтожены 2 украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и 2 пикапа с установленными крупнокалиберными пулемётами.

На Купянском направлении противник силами до 3-х батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. В результате было ликвидировано более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На всех направлениях противник был отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.