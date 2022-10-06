«Мир» поставлен на карту

В рамках прошедшего 6 октября в Москве форума «FuturePay_22. Платежи в постглобальном мире» была проведена конференция «Трансграничные платежи и переводы». Приглашенные эксперты обсудили перспективы Национальной системы платежных карт «Мир» в контексте возможности расчетов за границей.

После того, как Запад объявил настоящую войну российскому «Миру», даже некоторые дружественные страны начали вести себя по принципу: «дружба — дружбой, а карточки — врозь». Однако способы обхода ограничений предлагаются со скоростью, пропорциональной их введению.

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Идеи для туристов

Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов напомнил, что на данный момент для россиян существует несколько механизмов проведения международных переводов и платежей. Например, корреспондентские переводы, система быстрых платежей (СБП), оплата картой «Мир», использование цифровых валют и так далее. Однако с распространением ограничительных мер некоторые из них теряют свою популярность, тогда как другие требуют более детальной проработки, чем, впрочем, уже занимается правительство РФ.

Спикер отметил особую важность системы СБП, которая в будущем можно было бы подключить к системам других банков. Алексей Хранилов выразил надежду, что и сам Запад, и страх не являющихся недружественными государств перед возможными ограничительными мерами не повлияют на расширение работы данного инструмента. Кроме того, руководитель направления ВТБ напомнил, что уже сейчас порядка 72% стран имеют собственные системы быстрых платежей, однако только две из них перешли к стадии интеграции.

«Единственный кейс — это Тайланд и Сингапур. Системы интегрируются, используя номера мобильных телефонов пользователей для проверки. Но все опять же сильно завязано на корреспондентские счета, то есть в рамках СБП перевод проходит по номеру телефона, однако деньги идут через корсчет, который должен быть открыт в стране получателя. Поэтому подобная тема сильно зависит от коротношений», — заметил он.

Что касается системы «Мир», то, как признал эксперт, все больше стран начинают от нее отключаться. При этом та же Турция не отказываются от идеи взаимодействия с россиянами и все также хотят, чтобы туристы оплачивали покупки не только наличными, но и картами.

«Так родилось несколько идей. Первая — открыть какой-то банк, пусть даже на территории Турции, например, с владением 50 на 50 с РФ. В него будут завозить оборудование для эквайринга и распространять по стране. Таким образом, россияне, получая карты “Мир” у себя на родине, приезжая, смогут оплачивать товары. Однако есть сразу несколько проблем. Во-первых, маленькие предприятия вряд ли захотят закупать дополнительное оборудование, будучи не уверенными в том, какой доход получат от россиян. Крупные же не захотят работать из-за возможности попадания под санкции», — подчеркнул Алексей Хранилов.

Другая предложенная Турцией идея — это использование турецкой платежной системы Troy. «Например, россияне будут приезжать в Турцию, получать там карту и пользоваться. Вариант — приобрести карту в России, в “дочке” турецкого банка. Но наткнулись в итоге на то, что Troy подключена к международной платежной системе, которая позволяет ей работать по всему миру. И данная система не будет обсуживать выпущенные в России карты. Вышло, что карта могла использоваться только в Турции, что не очень выгодно», — констатировал эксперт.

Крипта как выход

Еще одна глобальная инициатива, которая сейчас прорабатывается в том числе Банком России — это использование цифровой валюты. Однако, считает спикер, чтобы цифровой рубль стал экономически необходимым во внешних операциях, необходима «цифровая эволюция в стране-получателе».

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«А таких стран сейчас немного. В 90% случае цифровую валюта находится на стадии изучения. Приблизились к этому в Китае, что для нас хорошо, там он на финале внедрения», — заметил Алексей Хранилов.

Он обратил внимание, что уже сейчас образуется два центра, которые будут проводить внутри себя платежи в цифровых национальных валютах. Один из них — восточный, куда войдут Гонконг, Китай и другие. Второй — западный, вероятно, образующийся вокруг SWIFT.

«SWIFT объявил, о том, что тестирование цифровых валют идет полным ходом. И похоже, он хочет стать таким хабом, некоторой западной площадкой», — добавил Алексей Хранилов. Что касается развития оплаты в криптовалюте, то, несмотря на развитие законодательства, уже известно — физические лица на территории РФ данным способом производить платежи не смогут.

«Но можно ли рассчитываться таким способом заграницей? Да, но должны существовать магазины, которые будут принимать криптовалюту. Каким образом это будет работать: россиянин приходит в магазин, например, товар стоит 10 долларов. Человек говорит, что хочет оплатить в крипте, продавец делает запрос госпровайдеру, который присылает QR-код и адрес кошелька», — описал ситуацию Алексей Хранилов.

Впрочем, в данном контексте стоит отметить, что сегодня ЕС ввел запрет на все криптокошельки, счета и сервисы граждан и резидентов России, связанные с криптоактивами, независимо от их размера.

Назад к наличным

Добавим, что некоторые отечественные эксперты считают, что россияне все же перейдут к более частому использованию наличных средств заграницей, если ставшая уже привычной карта «Мир» продолжит становиться все менее и менее полезной.

«Помимо России, до недавнего времени карты “Мир” принимались в 11 странах — Турции, Белоруссии, Киргизии, Вьетнаме, Южной Корее, Казахстане, Узбекистане, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане и Армении. Однако, как следует из сообщений СМИ, ситуация с обслуживание данных карт за рубежом заметно ухудшилась. В середине июня глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что доля карт «Мир» на российском рынка выросла до 35% с 32% в феврале. Более свежих цифр пока нет», — рассказал в комментарии «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Он указал, что в свете продолжающегося кризиса на Украине Запад заметно усиливает давление на Турцию и ее банковскую систему за сотрудничество с Россией. Поэтому турецкие банки, боясь попасть под вторичные санкции, и прекращают обслуживание этих карт. По этой же причине, вероятно, отказываются от работы с картами «Мир» и банки ряда других стран, например, Вьетнама и Казахстана.

«Создать альтернативу “Миру” в нынешних условиях, думаю, будет сложно.

Надо отметить, что россияне, помимо Турции, довольно активно посещают другие страны, где эти карты не поддерживаются. Например, Египет или ОАЭ. Так что способы оплачивать покупки и снимать деньги за рубежом есть, и они вполне рабочие. На мой взгляд, наиболее практичный вариант — обзавестись картой одной из международных платежных систем, выпущенной иностранным банком (как правило, банком страны из СНГ). Есть и другие опции, но они более сложные и менее удобные», — заключил Игорь Додонов.