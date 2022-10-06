Мишустин рассказал, когда российская экономика вернётся к росту

Глава российского правительства Владимир Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, заявил, что вскоре отечественная экономика вернётся к росту.

По словам премьер-министра, власти РФ ожидают, что это произойдёт чуть больше, чем через год, а в 2024-2025 годах ВВП РФ продолжит рост, передаёт РИА Новости.

«Ожидаем, что чуть больше, чем через год, российская экономика вернётся к уверенному росту, подчеркнул Мишустин. – И в 2024-2025 годах ВВП продолжит свой рост, прежде всего за счёт увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного».

Как отметил премьер, поддержку экономике окажет реализация стратегических приоритетов, в том числе это развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учётом переориентации экспортно-импортных потоков. Также речь идёт об укреплении технологического суверенитета, поддержке частных инвестиций и финансового рынка.

Как ранее писал «Эксперт», министр экономического развития Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме, озвучил приоритетные направления социально-экономического развития России в текущей ситуации.

По мнению чиновника, российская экономика в 2024-2025 годах будет расти в среднем на 2,6% в год.