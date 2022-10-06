Мишустин сообщил о планах построить более тысячи судов на верфях РФ к 2030 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на отечественных верфях планируется построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. В своем видеообращении по случаю выхода в первый рейс автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский» он подчеркнул, что санкции только усиливают мотивацию к расширению собственных производств, передает пресс-служба правительства.

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«Правительство уделяет самое серьезное внимание развитию гражданского морского флота. Буквально в начале сентября во Владивостоке состоялась церемония поднятия Государственного флага России на головном грузо-пассажирском пароме "Александр Деев", построенном на Амурском судостроительном заводе. Еще один, "Василий Ощепков", будет сдан в эксплуатацию в следующем году. Они помогут обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Сахалином и материком. В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года, из них свыше 300 – в рамках специальной программы льготного лизинга», — заявил Мишустин.

Говоря о новейшем автомобильно-железнодорожном пароме «Генерал Черняховский», премьер-министр отметил, что это второе судно такого класса, которое было построено для работы в акватории Балтийского моря. Паром будет выполнять рейсы из Калининграда в Ленинградскую область. Первый паром был назван в честь маршала Рокоссовского и был запущен на этом стратегическом направлении в марте, напомнил Мишустин.

