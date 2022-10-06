На границах с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями отменен таможенный контроль

Федеральная таможенная служба России заявила сегодня, что с 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится. Участникам ВЭД нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами РФ, так как это является внутренней торговлей.

При этом, как уточнили «Эксперту» в пресс-службе ФТС, по обращению Пограничной службы ФСБ России таможенные органы оказывают содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности. Для этого дежурные смены сотрудников таможенной службы присутствуют в пунктах пропуска.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин накануне подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В них отмечается, что новые территории утверждены в качестве субъектов РФ в границах, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». До 1 января 2026 года во всех указанных регионах будет действовать переходный период.