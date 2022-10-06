На самое северное месторождение «Газпрома» поступили четыре газотурбинные установки ОДК

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») поставила четыре комплекта газотурбинных установок ГТУ-25П для строительства первой очереди дожимной компрессорной станции на самом северном газоконденсатном месторождении ООО «Газпром добыча Надым».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, агрегаты будут запущены в непосредственной близости от Карского моря, в экстремальных условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты. «Установки ГТУ-25П являются "сердцем" газоперекачивающих агрегатов, это самое востребованное газотурбинное оборудование в проектах по освоению газовых месторождений и транспортировке голубого топлива. ГТУ-25П может работать на природном и попутном газе, поэтому ее эксплуатация на газовых и нефтяных месторождениях экономически выгодна», — указывается в пресс-релизе. Отмечается, что максимально возможная наработка двигателей составляет 150 тыс. часов.

Как рассказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, в 2023 году планируется произвести и поставить еще два комплекта ГТУ-25П. «Помимо оборудования для перекачки газа ОДК поставляет также энергетические установки: в настоящий момент здесь эксплуатируются четыре газотурбинные электростанции "Урал-2500", которые суммарно наработали более 130 тысяч часов. Кстати, электростанции на базе этих агрегатов обеспечивают не только объекты добычи, но и поселок Харасавэй», — цитирует Артякова пресс-служба.

По словам генерального директора ООО «ОДК Инжиниринг» Андрея Воробьева, в интересах «Газпром добыча Надым» в 2022 году будут в общей сложности поставлены 24 газотурбинных двигателя и газотурбинных установок разной мощности. «Важно, что надежность нашей техники подтверждена работой в любых климатических условиях», — подчеркнул глава компании. Он добавил, что «Газпром» был и остается главным заказчиком и стратегическим партнером «ОДК Инжиниринг».