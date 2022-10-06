Нюансы юаня

Юань стал главной иностранной валютой в России вместо доллара и евро. Обороты торгов китайской валютой резко выросли, юаней не хватает. Но по сравнению с прежними любимцами публики у него есть и недостатки. Он не универсален для международных операций, довольно волатилен и привязан к доллару. Кроме того, с ним не так удобно ездить за границу.

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В конце сентября Московская биржа существенно расширила линейку инструментов денежного рынка с расчетами в китайских юанях и предоставила корпоративным клиентам с прямым доступом к рынку возможность размещать депозиты с центральным контрагентом (ЦК) в китайских юанях. Участникам торгов денежного рынка стали доступны сделки с расчетами в китайских юанях в репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитах с ЦК, междилерском репо и на рынке кредитов.

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Увеличены сроки заключения сделок с расчетами в китайских юанях. Теперь на денежном рынке Московской биржи можно заключать безадресные сделки репо с ЦК сроком до 3 месяцев, в репо с КСУ до 1 года, в междилерском репо и на рынке кредитов до 3 лет. Также начался расчет индикатора стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях в России — RUSFAR CNY. Общий объем операций по итогам первых двух дней составил 205 млн китайских юаней.

В том числе и по этой причине китайский юань $CNYRUB обгоняет доллар США $USDRUB по объему торгов на Мосбирже, сообщает Elittrader. Зарождение этого тренда впервые наблюдали в понедельник. Суммарная тоимость сделок в паре юань/рубль (с расчетами «завтра») составила за день 70,3 млрд руб., в то же время объем торгов парой доллар/рубль — 68,2 млрд руб. Во вторник тенденция не изменилась. По итогам дня объем сделок в паре юань/рубль достигла 63,92 млрд руб., а по паре доллар/рубль — 59,37 млрд руб.

Утром в четверг, 6 октября, доллар и юань на Московской бирже менялись незначительно, сделок с евро в первые минуты не было, рубль находится в боковике на фоне стабилизации на мировых рынках. По итогам третьей минуты торгов курс доллара составил 60,1 руб./долл. (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 69,57 копейки выше уровня действующего официального курса. Китайский юань к этому времени на Московской бирже не изменился и стоил 8,571 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», отсутствие заметной динамики валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов в четверг связано, прежде всего, с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после ощутимого роста котировок в предыдущие дни. На текущем этапе ушло заметное напряжение участников рынка перед заседанием ОПЕК+.

Сложности с юанями в самом деле присутствуют. Так, сообщает Национальная служба новостей, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов отметил, что китайский юань пока не смог заменить доллар для россиян, и это сильно влияет на тех, кто думал опереться на данную валюту.

«Это серьезный вызов для тех, кто пытается вообразить себе юань в качестве новой резервной валюты. Такое воображение не доведет до добра: Китай вынужден адаптироваться к новым экономическим неблагоприятным условиям», — считает эксперт.

Валютные привычки быстро не меняются

На этой неделе торги юанем почти не проходят из-за праздничной недели и каникул в Китае, говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Однако влияние на валютный рынок может оказать публикация в эту пятницу статистики по рынку труда в США (по числу созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе — Non-farm payrolls — и уровню безработицы). Если данные окажутся ниже ожиданий рынка, то, по мнению аналитика, стоит ожидать повышения спроса на американские акции и валюты развивающихся стран. Противоположный сценарий приведет к развитию спроса на защитные активы, ключевым из которых сейчас инвесторы считают доллар США.

Нужно понимать, объясняет эксперт, что одномоментного изменения на валютном рынке не произойдет. Доллар и евро не уйдут в историю, а спрос на юани или другие валюты дружественных стран стремительно не взлетит. Все будет происходить постепенно — например, сначала обороты торгов по юаню превысили доллар в паре с рублем. Дальше спрос будет только нарастать, и юани, рупии, дирхамы и другие валюты дружественных стран начнут вытеснять доллары и евро, которые отойдут на вторые роли. Инвесторы из дружественных государств будут обращать внимание на привлекательные доходности облигаций и высокий уровень выплат дивидендов по акциям отечественных компаний.

Пара USD/CNY на Московской бирже демонстрирует консолидацию в районе уровня 7 юаней, рассказывает Свирин. До конца недели границами движения будут 6,75 — 7,2. При этом на международном рынке FOREX можно наблюдать более высокую волатильность и порой отличие курса, хотя сейчас пара также развивает движение в районе чуть выше 7 юаней.

Сохранение высокого спроса на доллар приведет к последовательному взлету курса к 7,6, а позднее и к диапазону 8—8,3, ожидает Свирин. Снижение же индекса доллара (DXY) отправит курс в район 6,5. Пара CNY/RUB продолжает консолидироваться с середины июля в диапазоне 8—9 рублей, но сохранение дефицита юаней в России из-за увеличения внешнеторговых операций с Поднебесной может привести к достижению района 9,5 уже к концу недели.

На следующей неделе влияние на юань в паре с долларом и другими валютами будет оказывать отчетность по инфляции. Также не стоит забывать, что Народный банк Китая может в итоге оказаться не в восторге от чрезмерного ослабления своей национальной валюты. Для изменения ситуации в ЦБ Поднебесной могут принять решение провести валютные интервенции. Но, вероятнее всего, курс будет стабильным в предстоящие недели, чтобы не создавать в стране неразбериху перед очень важным XX съездом КПК, который открывается 16 октября.

Это, полагает Георгий Свирин, может привести к продолжению консолидации на паре USD/CNY в диапазоне 6,5—8 юаней в предстоящие недели как к наиболее вероятному варианту. Сильное укрепление китайской валюты вернет пару к мартовскому минимуму 6,2, а в случае продолжения экстремального обвала курса юаня пара может подняться и 8,3—10. Китайский юань в паре с российским рублем в предстоящие недели может подняться до уровней 10—11 — если не будут сделаны какие-либо заявления, которые ухудшат и без того сложный расклад на геополитической арене.

Вдолгую пока не стоит

Так или иначе, но китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая вторая по величине после американской, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России он крупнейший партнер в международной торговле.

На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, наблюдается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов.

«Мы уже видим увеличение объема торгов китайским юанем на Московской бирже, что повышает его ликвидность. Поэтому считаем этот инструмент интересным не только для тех, кто хочет защитить свои рублевые сбережения от обесценивания на долгосрочном горизонте, но и для краткосрочных спекулятивных операций», — говорит Бабин.

В числе основных достоинств юаня — вероятное дальнейшее увеличение ликвидности, экономическая и внешнеторговая значимость КНР, обеспечивающая надежность национальной валюты. Текущая геополитическая ситуация обуславливает повышенную роль китайского юаня во взаимной торговле России и Китая, что привлекает крупных игроков, прежде всего импортеров и экспортеров. Вероятное использование юаня в качестве основной валюты для реализации нового бюджетного правила, а также появление в России долговых инструментов в юанях, обеспечивающих фиксированную доходность вложений в китайской валюте.

Недостаток «китайца» — высокая зависимость китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья, что делает его недостаточно диверсифицированным, продолжает эксперт. Поэтому юань подвержен риску длительного снижения курса к другим валютам, в том числе под воздействием мер китайских властей, нацеленных на повышение конкурентоспособности национальных корпораций на внешнем рынке.

Относительно высоки и геополитические риски, обусловленные противостоянием Китая и США на международной арене, а также территориальными претензиями Пекина и сохранение в Китае элементов плановой экономики, однопартийной системы и в целом политический и государственного строя, отличного от традиционных моделей развитых стран. Все это способно негативно сказаться на курсе юаня. Важно и отсутствие полной свободы конвертации — международная торговля китайской валютой находится под контролем властей КНР.

Следовательно, указывает Бабин, китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. В более долгосрочном плане могут проявиться ключевые недостатки валюты, поэтому не рекомендуется использовать ее для консервативного сохранения средств на длительном периоде.

Пока во всяком случае юань достиг к концу сентября минимальных за последние 15 лет уровней к доллару США: пара USD/CNY впервые с начала 2008 года превышала 7,25 юаня. С марта потери китайской валюты к американской составили 13%, подсчитал аналитик. Это обусловлено ухудшением экономической ситуации в Китае, а также агрессивным ужесточением монетарной политики ФРС для борьбы с инфляцией, что вызвало рост индекса доллара (его отношение к шести ключевым валютам) до нового 20-летнего максимума.



К текущему моменту пара USD/CNY существенно откатилась от достигнутых вершин и может продолжить снижаться в рамках краткосрочной коррекции в район 7. Однако на среднесрочном горизонте, полагает Дмитрий Бабин, сохраняются риски попытки закрепиться над 15-летней вершиной 7,25 и развития волны роста до 8 на фоне угрозы затяжного кризиса мировой экономики.