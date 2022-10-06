Объекты порта терминала «Утренний», возводимого в рамках «Арктик СПГ-2», завершат до конца года

Входящее в госкорпорацию «Росатом» «Гидрографическое предприятие» планирует завершить строительство всех объектов портовой инфраструктуры терминала «Утренний» в порту Сабетта (ЯНАО) до конца текущего года.

Об этом пишет ТАСС. Стоимость строительства объектов терминала оценивается приблизительно в 104 млрд руб.

Терминал «Утренний» возводится в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Он включает в себя защищенную от внешних воздействий акваторию с причалами различного назначения, инженерную инфраструктуру, а также береговую часть с административными зданиями и сооружениями. Гавань обеспечивает круглогодичный прием судов.

Также предполагается реконструкция морского канала в Обской губе Карского моря.

Сообщается, что из-за текущей геополитической ситуации произошла задержка в реализации второго этапа реконструкции канала. Работы по второму этапу должны были начаться в этом году, однако возникли проблемы с европейским подрядчиком.

В связи с этим принимаются все необходимые меры на уровне руководства корпорации, решается вопрос по распределению сроков второго этапа, передает агентство.

В прошлом году было завершено выполнение работ по первому этапу реконструкции канала, его ширина была увеличена почти в два раза.