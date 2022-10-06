Объем ФНБ сократился в сентябре на 1 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 октября составил 10,79 трлн рублей или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 11,87 трлн рублей, или 8,9% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 октября 2022 г. объем ФНБ составил 10 792 185,6 млн рублей или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 187 974,6 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ снизился до 7,52 трлн рублей (или $131,057 млрд) с 8,29 трлн рублей (или $137,322 млрд) месяцем ранее.

Из средств фонда в Банке России размещено 49,189 млрд евро, 5,313 млрд фунтов стерлингов, 768 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 264 млн рублей и 554,91 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 528,7 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 314 млрд рублей и $2,2 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,23 трлн рублей, «Аэрофлота» — 53 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 250 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

В сентябре ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов: КЖЦ-1 (125,4 млн рублей) и КЖЦ-2 (138,9 млн рублей).

Также в сентябре банк ВТБ купил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, 400 тыс. облигаций госкомпании «Российские автомобильные дороги» на 400 млн рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». Еще 4,6 млрд рублей из фонда были размещены в облигации Фонда содействия реформированию ЖКХ (в количестве 4 607 263 штуки по цене 1 000 рублей) в целях финансирования программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ.

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 31 сентября показало отрицательный финансовый результат (-$200,5 млн или -11,5 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 сентября в совокупности составили отрицательную величину в размере -3,3 трлн рублей.

В Минфине отметили, что в сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 10,35 млрд рублей; от размещения в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 25,3 млрд рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 34,3 млрд рублей, или $526,6 млн.

