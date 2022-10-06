ОПЕК+ сорвал план США в отношении России

Решение ОПЕК+ не стало большой неожиданностью - утечками о готовящемся масштабном сокращении добычи уже несколько дней пестрили все деловые издания.

Впрочем, реальность все же превзошла ожидания - газеты писали о сокращении на миллион или полтора миллиона баррелей. Кроме того, главной интригой была реакция США, но об этом чуть позже.

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Итак, решение вступит в силу с ноября, а за базу расчета берутся уровни добычи согласованные на август.

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Кроме того, ОПЕК+ больше не будет проводить ежемесячные встречи - теперь обсуждения будут проходить раз в два месяца.

Страны участницы в очередной раз сослались на недоинвестированность отрасли, указав, что более высокие цены будут способствовать росту капвложений в добычу.

Действия ОПЕК+ можно назвать плевком в лицо Соединенным Штатам. Призывы Вашингтона увеличить добычу, чтобы помочь мировой экономике, были не просто проигнорированы, но и привели к еще большему сокращению. Администрация Байдена уже назвала это решение "недальновидным".

“Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием ситуации на Украине. В то время, когда поддержание глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение окажет самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители”, - говорится в заявлении Белого Дома.

Также сообщается, что президент США Джо Байден уже распорядился выделить в ноябре допо 10 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, то есть по сути продлить программу по продаже баррелей из хранилища. Также говорится, что администрация рассмотрит возможность продления программы по продажи нефти из SPR.

Ранее мы уже писали, что пространства для маневра у Вашингтона не так много - в случае действительно критической ситуации текущих запасов в резервах хватит на 20 дней.

Что еще более важно, сокращение добычи подрывает планы США по ограничению цен на российскую нефть на мировом рынке. Страны Персидского залива прекрасно понимают - если Штаты смогут ограничить цену для одной страны, следующими целями Вашингтона окажутся они сами. А здесь уже a la guerre con a la guerre - никаких поблажек быть не может. И страны ОПЕК, как мы видим, действуют максимально решительно, не давая Штатам даже думать о том, чтобы подмять рынок нефти под себя. К слову, в Белом Доме заявили, что администрация Байдена также проведет консультации с Конгрессом по поводу дополнительных инструментов и полномочий для снижения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители, но что это за инструменты - остается загадкой. Очевидно одно - США и ОПЕК вступили в открытое противостояние.

Техническая картина

Сейчас на рынке нефти сложилась крайне интересная техническая картина, которая может привести к значительному росту цен с даже текущих уровней. И это при том, что от недавних минимумов котировки уже выросли на 12%.

Цены смеси Brent протестировала максимумы предыдущего растущего цикла - октября прошлого года - в районе 86 долларов, после чего начался разворот.

По мнению экспертов, уже в ближайшие месяцы рынок будет достаточно жестким, возможно, будет наблюдаться даже дефицит предложения, и все это будет подталкивать котировки еще выше.

