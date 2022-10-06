Поляки стали использовать мусор в качестве топлива для обогрева

Жителям Польши из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор в качестве топлива для обогрева своих домов.

В стране для обогрева зданий, построенных ещё во времена СССР, используется уголь. Однако из-за проблем с этим ресурсом поляки вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха, но и неприятный запах на улицах, передаёт Bloomberg.

В частности, одна из жительниц Польши рассказала агентству, что сейчас стало настолько плохо, что запах горящего мусора ощущается ежедневно, чего ранее никогда не было.

При этом из-за резкого ухудшения экологической ситуации в стране, правительство Польши по мере снижения температуры воздуха даже рассматривает возможность раздачи жителям защитных масок.

Как ранее писал «Эксперт», в Польше обнаружилось удивительное: уголь, который заменил подсанкционные российские объёмы, обладает более низкой калорийностью, а обходится дороже. Аналогичная проблема, скорее всего, уже самое ближайшее время ждёт и другие страны Европейского союза.

