Регулятор раскрыл популярную схему мошенничества с участием «сотрудников ЦБ»

В Центробанке зафиксировали очередную волну мошенничеств с участием лже-сотрудников ЦБ, которые сначала звонят и сообщают о сомнительных операциях по счету, а потом направляют в мессенджер или на электронную почту свое поддельное удостоверение с логотипом и печатью для достоверности. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, взятые с сайта регулятора, предупредили в Telegram-канале ЦБ.

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«Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит. Напоминаем, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В случае поступления такого звонка сотрудники Центробанка советуют сразу же прервать разговор и заблокировать номер звонящего. Если возникли сомнения относительно сохранности денег на счете, нужно самостоятельно позвонить в банк по номеру, обозначенному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты, указали в ЦБ.

