«Ростелеком» переведет весь клиентский сервис в дистанционный формат в октябре

«Ростелеком» уже в этом месяце намерен полностью завершить процесс перехода клиентского сервиса в дистанционный формат.

«Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Ростелекома».

В пресс-службе отметили, что переход к новой модели длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно. Сейчас будут закрыты последние точки.

В компании указали на то, что цифровые каналы обслуживания используют почти 100% клиентов «Ростелекома»; посещать офисы оператора «вживую» предпочитают всего 0,01%. Примерно 70% личных обращений в салоны связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, а также покупкой оборудования — все это доступно в онлайн-формате, через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, чат или горячую линию.

«С ростом цифровизации общества онлайн-сервисы становятся привычным средством решения бытовых вопросов, необходимость личного контакта стремительно снижается. Такой тренд диктует необходимость и дает возможность пересмотреть привычные бизнес-процессы: отказаться от изживших себя подходов в пользу новых и эффективных», — подчеркнули в пресс-службе «Ростелекома».

Сообщается также, что будет закрыта дочерняя компания «Ростелеком-Розничные системы» (РРС), которая развивала сеть салонов связи оператора. Всего в России было более 800 центров обслуживания в 79 регионах.