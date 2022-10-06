S&P 500: быки замерли в надежде на худшее

На распространившиеся в очередной раз слухи о том, что «голубиный» разворот политики ФРС не за горами, той вчера вновь пришлось отвечать «ястребиной» риторикой. Ведь за два первых дня недели S&P 500 прибавил 5,7%, а доходность эталонных десятилетних U.S. Treasury упала на 16 б.п. до 3,637%.

Это дало американским домохозяйствам «бумажный» доход порядка $1,8 трлн, который, благодаря «эффекту богатства», может обернуться реальными расходами. И дальнейшее смягчение финансовых условий регулятору, занимающемуся их ужесточением, совсем не нужно.

Недавние события в Великобритании и Австралии, конечно, показали рынку, как быстро «ястребы» могут превращаться в «голубей» при возникновении рисков для экономической и финансовой стабильности. Но ФРС ничего серьезного в этом плане пока не видит, зато отлично понимает, что на карту поставлено доверие к ее политике.

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«Путь ясен: мы собираемся повысить ставки до ограничительной территории, а затем удерживать их там некоторое время, – заявила вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. – Мы полны решимости снизить инфляцию, оставаясь на прежнем курсе до тех пор, пока мы по-настоящему не закончим».

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Президент же ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что выступает за повышение ставки до 4–4,5% к концу года и повторил комментарии предыдущего оратора о том, что смягчения в 2023 году не ожидается. Но еще до ФРС переубеждением быков занялась статистика.

Накануне из нее можно было сделать вывод об охлаждении рынка труда. Двойной мандат ФРС (ценовая стабильность и полная занятость) давал основания ожидать коррекции приоритетов регулятора. Вчера, однако, все уже выглядело иначе.

Индекс занятости в сфере услуг ISM подскочил до 53,0 с 50,2 в августе. Работодатели в частном секторе США увеличили наем в сентябре: как показал отчет ADP, число рабочих мест выросло на 208 тыс. против 185 тыс. в августе. Это развязывало руки ФРС.

И хотя день вышел очень волатильным, его итог должен понравиться Федрезерву. Ралли остановилось, доходность U.S. 10 Year Treasury выросла на 12 б.п., а основные фондовые индексы США завершили день в минусе. Dow Jones Industrial Average потерял 0,14%, S&P 500 – 0,2%, а Nasdaq Composite – 0,25%.

«Мало кто верит в то, что недавнее движение — это нечто большее, чем ’медвежье ралли’, к тому же есть и скептицизм в отношении его долговечности, — говорил вчера CNBC руководитель отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт. – Доверие остается слабым – от гендиректоров крупных компаний до малого бизнеса, потребителей и инвесторов. Всеобщий пессимизм, конечно, бычий сигнал с контрарианской точки зрения, но точную траекторию колебания этого маятника трудно предсказать».

И все же после мощного старта продолжение ралли вполне возможно. Двухдневный рост S&P 500 на 5,7% был максимальным с марта 2020 года, акции росли очень широким фронтом, а резкого падения затем не было. Рынок ведь и без ФРС обычно тормозит после такого взлета: если S&P 500 прибавляет более 5,5% за два дня, то на следующих торгах он исторически в среднем показывает рост всего на 0,3%.

«Да, при ‘медвежьих ралли’ можно увидеть резкие взлеты, которые разворачиваются вспять почти мгновенно, и то, что мы видели в последние дни, может быть абсолютной фальшивкой, — говорил Bloomberg главный стратег Miller Tabak Мэтт Мейли. – Но если рынок акций сможет переварить эти свои достижения без серьезного разворота в течение ближайших дней, то вполне вероятно, что вскоре мы увидим продолжение отскока».

В этом смысле быки возлагают большие надежды на пятницу, когда выйдет сентябрьский отчет о занятости. Низкие темпы роста числа рабочих мест могут возродить тезис о «голубином развороте».

«Относительно невысокий уровень занятости стал бы признаком того, что экономика охлаждается на всех уровнях, - цитировал вчера Barron’s главного рыночного стратега DriveWealth Джея Вудса. – Это было бы еще одним основанием для пересмотра политики ФРС и, возможно, для приостановки повышения ставок».

