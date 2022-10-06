Сборы за аэронавигацию российских авиакомпаний увеличат на 60%, для зарубежных — на 40%

Сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний с 1 ноября 2022 года могут увеличиться на 60%.

Об этом свидетельствует документ ФАС, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа антимонопольного ведомства, индексация коснется сборов при выполнении как внутрироссийских, так и международных рейсов, а также сборов за обслуживание в районах аэропортов. Для иностранных авиакомпаний все сборы планируется повысить на 40%.

Предполагается, что норма будет действовать до конца марта 2023 года, а с 1 апреля сборы увеличатся еще на 10%.

В последний раз индексация сборов проводилась в декабре 2021 года, тогда ставки поднимались на 5-10%.

Как отмечает «Интерфакс», в августе Минтранс выносил на общественное обсуждение проект постановления кабмина, направленный на поддержку подведомственного Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), которое выступает провайдером аэронавигации в РФ. Документ предполагал, в частности, индексацию сборов для авиакомпаний с 1 ноября, однако лишь на 30%.

В сентябре стало известно, что правительство направит на поддержку ГК по ОрВД 15 млрд руб. При необходимости до конца 2022 года корпорация получит дополнительное финансирование. В следующем году предприятию могут выделить 10 млрд руб. в качестве поддержки в условиях санкций.