Сельхозпроизводители России: на гужевую тягу переходить не собираемся

Российские производители сельскохозяйственной продукции рассказали о возможностях в части закупки техники, которые перед ними открывает формат БРИКС, и о проблемах, с которыми они столкнулись в данном контексте после введения антироссийских санкций. При этом часть такого рода вопросов, по их мнению, может и должна быть решена за счет увеличения локализации сельхозмашиностроения на территории России.

Ряд важных для сельхозотрасли заявлений на указанную тематику был сделан на конференции «Альтернативы американской и европейской техники из стран БРИКС: возможности преимущества, оптимизация бюджета», которая прошла в Москве в рамках «Агросалона-2022». В качестве организатора мероприятия выступила платформа Direct Farm.

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Горизонты планирования сокращаются

Собственник и генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская иронично заметила, что в Интернете уже распространилась шутка: горизонт планирования в России сократился до 10 минут. Впрочем, как известно, в каждой шутке есть доля шутки.

«Сейчас рушится старое, приходит новое, в сельскохозяйственной отрасли происходит обновление всех настроек. В таким условиях, в одиночку существовать можно, нельзя развиваться. Сейчас наступает время нового партнерства и кооперация. Новые партнерства, в свою очередь, должны строиться на взаимовыгодных отношениях. И существующих условиях, мы можем выстроить отношения только с дружественными странами. Основа подобного взаимоотношения — страны БРИКС. И вы знаете, что уже многие страны высказали желание присоединиться к данному формату, его влияние в мире растет. А перед Россией открываются новые технологии», — заметила она.

Кристина Романовская обратила внимание, что с рынка РФ постепенно уходят американские и европейские производители техники, оперативный сервис из-за ограничительных мер перестал быть быстрым. При этом у большинства сельхозпроизводителей есть техника из США и ЕС. «Из чего следуют две вещи. Первое: необходимо развивать отечественное машиностроение, которое пока отстает от импортных аналогов. Второе: в краткосрочной перспективе, конечно же, искать новых производителей оборудования в дружественных государствах. Во многих регионах уже активно используют китайскую и бразильскую технику», — добавила она.

Кристина Романовская, будучи представителем Женского делового альянса БРИКС, анонсировала проект по единой цифровой платформе. По ее словам, подобная инициатива позволит более качество информировать предпринимателей о возможных альтернативах в странах объединения, а также даст поле для поиска новых проектов и партнеров. Ведь на данный момент существует определенный информационный вакуум, российские предприниматели не всегда в курсе, какие подходящие им компании существуют в странах БРИКС, так как многие не обладают столь же большой медийной узнаваемостью, как европейские и американские фирмы.

Всех проблем БРИКС не решит

На целый спектр проблем, которые за последнее время всплыли в сфере производства сельхозпродукции, указал глава ООО «Мирагро» Дмитрий Михайлов. Он согласился с тем, что уже сейчас некоторые страны БРИКС могут предложить достойную альтернативу западной технике, однако, проблемы с логистикой попросту не дают ее довезти до РФ.

«Сейчас, чтобы привезти дорогостоящую технику, сельхозпроизводители должны внести 100% предоплату, хотя дата поставки неопределенна. Обычно она составляет 40-65 дней, но может быть задержка. Поделюсь личным опытом. Недавно мы заказали бразильский опрыскиватель. Нам обещали его привезти 15 мая, а привезли 15 сентября. Я до сих пор насказано рад, что мы его вообще получили. Потому что везли его нам через Атлантику, через разные порты, отказывались давать контейнеры. Дилеры сделали вид, что везут в Марокко, затем в Турцию. Там была такая схема, будто мы не опрыскиватель, а наркотики везем. Поэтому я считаю, что не только нужно искать замену, нужно выстраивать новые цепочки, устанавливать контакты. Ну не дают контейнеры? Окей, мы будем стимулировать ту нишу, где происходит рост и развитие новых компаний, которые не будут стесняться. Будь то Китай, Бразилия, Индия. Мы же о них мало пока знаем», — посетовал он.

Дмитрий Михайлов заметил, что еще один вопрос, который в скором времени придется решать не только у нас, но и в странах БРИКС — это локализация производства, которая влечет за собой отказ от соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Спикер напомнил, что на данный момент ни одна компания не может создать сложные сельхозмашины с нуля.

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«Так или иначе есть интеллектуальная собственность, патенты. И дело в том, что вероятно, страны БРИКС имеют собственные хорошие наработки, однако есть у них и импортные. Может быть то, что реально закупить, стоит использовать в РФ без оглядки на разрешение “партнеров” из-за которых Россия имеет проблемы? Пока мы находимся в самом начале пути. И по многим моментам до сих пор ясности нет», — подчеркнул он.

Дмитрий Михайлов уверен, производители сельхозпродукции также вносят свою лепту в поддержание работы спецтехники. Многие, в том числе «Мирагро», создали собственные инженерно-технические службы, чтобы самостоятельно чинить ломающуюся технику и комплектующие. Однако, уверен спикер, в определенном смысле это является откатом в развитии.

«Я разговаривал с дистрибьюторами, они готовы развиваться в сфере ремонта. Так может нам сделать небольшие мастерские на их базе, пусть выпускают хотя бы что-то похожее? Кроме того, очень хотелось бы, чтобы была донесена просьба и до наших металлургов: нам необходимы материалы, которые у нас почему-то не делают, но выпускают за рубежом, вроде смесей металлов», — отметил руководитель компании.

Дмитрий Михайлов обратил особое внимание на то, что России, несмотря на весь позитивных аспект взаимодействия в рамках БРИКС, не стоит ждать от партнеров решения всех проблем: необходимы собственные активные действия и взаимодействие всех отраслей.

«Но мы в любом случае смотрим вперед. На гружевую тягу переходить не собираемся. И, конечно, верим, что российские производители техники ответят на те вызовы, которые перед ним стоят, решат проблемы с комплектующими, металлом и так далее. Если это произойдет, мы с удовольствием будем покупать российскую технику. Я всей душой за российского производителя», — резюмировал он.

Дьявол кроется в детали

Многих присутствующих волновал вопрос, как обстоит вопрос с закупкой необходимой техники у еще одного важнейшего партнера России — Белоруссии. В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Дмитрий Михайлов рассказал, что белорусская техника, действительно, отличается очень хорошим качеством, страна делает большие успехи в развитии данной отрасли машиностроения. Впрочем, белорусские коллеги сталкиваются с теми же проблемами, что и некоторые страны БРИКС. Ранее многие основные детали также закупались в Европе.

«Да, сейчас производители пытаются заменить двигатели, электронику и так далее. При этом сколько обновленный трактор или комбайн будет стоить и не упадет ли его надежность? Кроме того, есть такие нюансы, которые просто не предугадаешь. Однажды мы купили одну металлическую иностранную деталь, в итоге из-за человеческого фактора она вышла из строя. Заказали услуги у российской мастерской, деталь нам отлили. В итоге через два оборота она согнулась. Мы пошли другим путем — отправили деталь на закалку, на танковый завод. И снова не помогло. В итоге я купил эту деталь. Оказалось, что в ней изначально использовалась смесь из трех различных металлов. Почему я и говорю, хотелось бы, чтобы наши металлисты также заинтересовались такими проектами. Это решило бы многие проблемы», — заключил он.