Поставки сжиженного газа столкнулись с одной большой проблемой

Газ мало найти, его еще нужно доставить потребителю. Причем, европейцы только сейчас начинают в полной мере понимать, насколько трудно полностью избавиться от зависимости от российского газа. Они сделали ставку на сжиженный газ (СПГ) в надежде заменить им трубный газ из России. Первая проблема связана даже не с тем, что он по понятным причинам стоит значительно дороже трубного, а с тем, что его всем не хватит просто физически. Европейцы привыкли в последние годы к комфортной и сытой жизни и потребляли газа так много, что теперь при полном прекращении поставок российского газа они просто физически не смогут его заменить СПГ из США, Катара и других стран, включая, например, Нигерию. Ввиду этого конкуренция на рынке СПГ сейчас настолько высока, что уже в ближайшем будущем вполне реальным может стать новый вид войн - газовые.

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Но газ мало найти, его нужно еще и доставить в Старый Свет. Транспортная проблема стоит не менее остро. Газовозов, специальных танкеров для перевозки СПГ, из-за резко выросших потребностей Европы сейчас сильно не хватает, а темпы роста тарифов на них вполне могут поспорить с темпами роста цен на сам газ. Остроты и без того очень серьезным логистическим проблемам с СПГ добавляет и новое обострение уже ставшей застарелой проблемы с цепочками поставок.

Очередной всплеск газовозной лихорадке придали диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2» на прошлой неделе. После них стало очевидно, что поставки трубопроводного газа из России даже при самом оптимистичном сценарии возобновятся не скоро и что СПГ становится его единственной возможной заменой.

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Свободных газовозов сейчас осталось так мало, что их арендуют в преддверии зимы за любые деньги. Чтобы понять, насколько дорого сейчас стоит транспортировка сжиженного газа, достаточно сказать, что, как сообщает Bloomberg, Shell зафрахтовал на прошлой неделе газовоз для перевозки СПГ, день работы которого стоит 400 тыс. долларов. Танкер Yiannis должен загрузиться газом в конце октября в одном из СПГ-терминалов на побережье Мексиканского залива и отправиться в Европу.

Эта сделка считается самой дорогой, по крайней мере, для Атлантического океана, но не так уж и много, всего 40 тыс. долларов, уступает ей фрахт индийской компанией GAIL India Ltd. газовоза Schneeweisschen, который тоже должен доставить американский сжиженный газ в Европу, только в ноябре.

Газовозная лихорадка сейчас нарастает с каждым днем. С приближением зимы тарифы на доставку газа европейским потребителям растут прямо на глазах.

«Фрахт (газовозов) в Атлантическом океане вырос за один месяц на 300%,- цитирует Bloomberg Тима Мендельсона, возглавляющего транспортную компанию Spark Commodities.- Накануне зимы трейдеры расхватывают последние оставшиеся корабли за любые деньги».

Сжиженный газ, конечно, не исключение. Стоимость транспортировки в этом году стремительно растет не только для него, а для всех, пожалуй, без исключения энергоносителей.