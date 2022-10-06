Теперь в Москве: En+ Group представит программу «Энергия» на фестивале NAUKA 0+

Российский энергометаллургический холдинг En+ Group представит в Москве уникальную научно-познавательную программу «Энергия». Принять участие может каждый посетитель фестиваля NAUKA 0+ в ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной 8 и 9 октября. Холдинг приглашает жителей и гостей столицы зарядиться позитивными эмоциями и узнать много нового об энергии будущего.

Программа «Энергия» (12+) направлена на то, чтобы поддержать интерес молодежи к науке и изобретательству. En+ Group разработала ее совместно с красноярским музеем науки «Ньютон Парк». Изначально выставка открылась в минувшем июне в Красноярске, за четыре месяца ее посетили около 6 тысяч человек. «Мы получили большое количество положительных отзывов, что говорит о востребованности таких проектов. Поэтому мы решили представить программу в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, где компания En+ Group ежегодно выступает в качестве генерального партнера», — рассказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Программа «Энергия» включает в себя интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом». Столичные посетители узнают о возобновляемых источниках энергии, принципах работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия. Для гостей предусмотрены зрелищные эксперимент-шоу с опытами и демонстрацией физических явлений, а также мастер-классы.

Мир подходит к новому этапу энергетической структуры, и на выставке рассказывается об энергетике в целом — какая она, из чего складывается, какие виды энергии бывают в мире, отметил директор музея науки «Ньютон Парк» Антон Шарыпов. «Также мы показываем, как меняется планета и что сделать для ее устойчивого развития. Мы очень благодарны компании En+ Group и Олегу Дерипаске, потому что он проявляет интерес к технологическому развитию молодежи», — подчеркнул он.

Олег Дерипаска действительно обращает внимание на развитие системы образования по всей стране, инвестируя в это направление немалые средства. Одним из наиболее ярких недавних проектов стало строительство и открытие лицея для одаренных детей в Усть-Лабинске. Дерипаска тогда сказал: «Наш лицей должен стать кузницей кадров в первую очередь для МГУ. Чтобы наши лицеисты могли поступить в университет, окончить его, стать учеными и многое сделать для страны. Но для этого нужно создать целый механизм социального лифта. В этом я вижу свою задачу».

В итоге благодаря промышленнику открылся не только лицей, но и проводились многочисленные научные фестивали и уроки робототехники, создавались образовательные площадки, где школьники могут определиться с будущей профессией, углубленно изучить физику и химию, а студенты и выпускники — получают новые профессии и возможность пройти стажировку на предприятиях. Так, например, среди действующих проектов En+ - «Энергия в каждой капле», Мультилабы, «Академия IT», стипендиальная программа и другие.