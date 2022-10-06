Центробанк назвал актуальный объем международных резервов

Международные резервы РФ на 30 сентября составили $540,7 млрд, за неделю они сократились на 1,6% или на $9 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 30 сентября составил 540,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 9,0 млрд долларов США, или на 1,6%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 23 сентября международные резервы РФ оценивались в $549,7 млрд, месяцем ранее, 26 августа — в $566,8 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

