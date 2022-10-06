Цинк, медь и алюминий подорожали после введения санкций против главы УГМК

Цены на медь и цинк на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) подскочили после того, как стало известно о запрете новых поставок «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) и одной из ее дочерних структур в связи с попаданием под британские санкции президента УГМК Искандара Махмудова. Стоимость цинка утром 6 октября подскочила на 4,4%, медь и алюминий подорожали на 2,4%.

Рост цен на цветные металлы фиксируется после снижения в течение последних месяцев на опасениях слабого спроса со стороны Китая, отмечает Bloomberg. Агентство указывает на то, что решение по УГМК стало самым серьезным ограничением для российских поставок металлов на LME с конца февраля. До настоящего момента металлы, в том числе медь, цинк и алюминий, не подпадали под американские и европейские рестрикции, несмотря на усиливающиеся дискуссии о том, должна ли биржа действовать независимо и блокировать новые поставки из РФ.

Горно-металлургический холдинг УГМК является одним из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В него входит АО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) — ключевой производитель металлического цинка и сплавов на его основе в РФ. В марте холдинг сообщил, что Искандер Махмудов больше не выступает контролирующим бенефициаром компании.

Сейчас продукция УГМК и ЧЦЗ может поставляться на склады LME только при условии, что владелец готов подтвердить бирже отсутствие нарушения санкций, в том числе, что металл был продан до того, как Махмудов попал под санкции Лондона 26 сентября. Кроме того, для этого необходимо доказать, что ни одна из компаний не имеет экономического интереса к металлу.

LME уточнила, что медь УГМК, которая на данный момент находится в системе складов LME, под санкции не попадает, а цинка ЧТЗ там нет.

С середины весны, когда был зарегистрирован пиковый уровень, цинк упал в цене примерно на треть (30%), а медь подешевела на четверть (26%) с мартовского максимума. На это повлияло, в частности, ожидание сокращения спроса со стороны КНР, в том числе из-за низкой активности китайского строительного сектора.