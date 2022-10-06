В Кремле оценили решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

По словам представителя Кремля, эти решением ОПЕК+ показал себя ответственной организацией, выступающей за стабилизацию на мировых энергетических рынках, передаёт РИА Новости.

«ОПЕК и формат ОПЕК+ – структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, отвечающая за стабильность на мировых энергетических рынках, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. – Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка».

Как ранее писал «Эксперт», 5 октября стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи «чёрного золота» на 2 млн баррелей в сутки.

Эта новость вызвала ярость в Белом доме – там уже назвали данное решение «близоруким». Сам президент США Джо Байден пока оставил эту информацию без комментариев. Хотя очевидно, что хозяин Овального кабинета весь кипит от злости, если вспомнить, как он лично и его помощники уговаривали саудитов не снижать добычу «чёрного золота».

