В России создали новую социальную сеть QR'ME, которую представили 6 октября её разработчики.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу QR'ME, в отечественной соцсети пользователи смогут присвоить своему профилю, фотографии, посту, а также анонсу мероприятия уникальный QR-код, чтобы делиться им с другими.

«QR'ME – социальная сеть с возможностями сервиса по обмену фото- и видеоконтентом, планирования мероприятий и мессенджером, – пояснили в компании. – Каждый пользователь соцсети может стать обладателем своего уникального QR-кода, который можно будет прикрепить к профилю, конкретной фотографии или посту, анонсу мероприятия или видеоролику или сделать удобным навигатором, чтобы вести других пользователей на конкретные посты или создаваемые мероприятия».