В России выпустили первый цифровой актив на уникальную корзину драгметаллов

Российская токенизационная платформа «Атомайз» выпустила первый цифровой финансовый актив (ЦФА) на семь драгоценных металлов: золото, серебро, платину, палладий, родий, иридий и рутений. Состав корзины уникален тем, что металлы платиновой группы: родий, иридий и рутений недоступны на открытом организованном рынке. Все металлы произведены компанией «Красцветмет», инвестором выступил брокер «Вектор Икс», сообщается на сайте «Атомайз».

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«Это первый в России ЦФА на диверсифицированный портфель активов. Он содержит готовую инвестиционную идею: вложить средства в драгметаллы как альтернативу активам на валютном и фондовом рынках. А широкий состав корзины дополнительно защищает инвестора в случае волатильности какого-либо из металлов», — сообщили в пресс-службе платформы.

Для брокера «Вектор Икс» это уже вторая инвестиция в ЦФА: в июле он выкупил активы на палладий «Норникеля», выпущенные также на платформе «Атомайз». Нынешняя сделка позволит расширить продуктовую линейку, заявил гендиректор брокера Игорь Евтушок. При этом, сумму сделки стороны не раскрыли.

«В выпущенные на площадке "Атомайз" ЦФА заложено денежное требование, которое позволит инвестору заработать на росте стоимости базовых активов. К тому же данный выпуск был адресным: эмитент выставил предложение конкретному инвестору», — пояснил представитель платформы.