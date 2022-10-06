Вашингтон разморозит госсредства Венесуэлы в банках США в обмен на возможность добывать нефть

Американские власти начали обсуждать с Венесуэлой предложение по смягчению санкций в обмен на возможность компании Chevron добывать нефть в этой стране.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников.

Сообщается, что заключение такой сделки откроет путь для экспорта нефти из Венесуэлы на рынки США и Европы.

«В обмен на значительное ослабление санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно приостановленные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году», — говорится в материале.

В настоящий момент стороны разрабатывают соглашение, которое позволит высвободить сотни миллионов долларов средств латиноамериканского государства, замороженных в банках США, для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования, сообщает газета.

Американские чиновники заявили, что детали возможной сделки пока обсуждаются, и предупредили, что она может сорваться. «Мы не планируем менять нашу политику санкций без конструктивных шагов со стороны режима Мадуро», — пояснила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

В случае, если сделка состоится, на мировой рынок поступит «лишь ограниченное количество новой нефти», уточнили собеседники издания.