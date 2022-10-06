Ветеран израильской разведки предупредил об угрозе Крымскому мосту со стороны ВСУ

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми, обратив внимание на тот факт, что Украина и Запад регулярно угрожают инфраструктуре России, предупредил, что киевский режим может попытаться уничтожить Крымский мост.

По его словам, недавно взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» – это не последняя гадость, которую выкинули англосаксы, пишет ФБА «Экономика Сегодня».

«Поэтому только полная победа России или капитуляция этих сил – это и будет условием безопасности Крымского моста и других стратегических объектов нашей страны», – подчеркнул Кедми.

По его мнению, сейчас России необходимо сконцентрироваться на преодолении новых вызовов, особенно в областях и отраслях, где она долгое время полагалась лишь на импорт.

«У РФ достаточно внутренних сил, чтобы добиться полной независимости от враждебного Запада» – резюмировал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Ранее «Эксперт» писал, что Кедми указал на отсутствие у Запада вариантов ответа на заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране. По его мнению, на Западе просто не в состоянии понять, что произошло.

«Они говорят, что якобы готовились и понимали. Но что значит готовились? А реакция на это, реальная, не словоблудие и лозунги, у вас есть? Нет у них реакции, поэтому они и не знают, как отреагировать», – подчеркнул ветеран израильской разведки.