General Electric начала увольнять работников «ветрового» подразделения

В GE Renewables, подразделении энергетической компании General Electric Co (GE), занимающемся добычей ветровой энергии, начались массовые увольнения. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в компании, они связаны с реструктуризацией, вызванной, в первую очередь, слабым спросом на продукцию компании, высокими ценами и проблемами с цепочками поставок. Администрация уже уведомила об увольнениях сотрудников, работающих в Северной и Южной Америках, на Ближнем Востоке и в Африке. Несколько позднее пройдут увольнения и в европейском и тихоокеанском отделениях.

В самой компании сообщили, что действительно проводят оптимизацию «ветрового» подразделения, и объяснили ее реакцией на рыночные реалии.

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«Это трудные решения, которые не имеют никакого отношения к их лояльности и напряженной работе, говорится в заявлении пресс-службы GE Renewables.- Мы вынуждены принять их, чтобы сохранить конкурентоспособность компании и повысить ее доходы».

«Ветровое» подразделение – крупнейшее из тех, что специализируются на возобновляемых источниках энергии. В общей сложности во всех его отделениях по состоянию на конец 2021 года работало 38 тыс. человек. Проблемы бизнеса объясняются проблемами из-за роста цен на сырье и материалы, вызванного инфляцией, и серьезными проблемами с цепочками поставок.

В США, самом прибыльном рынке для «ветрового» подразделения GE, после окончания в прошлом году сроков действия налоговых льгот для компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, царит неопределенность, которая давит на потребителей и которая привела к падению выручки компании в этом году.

Дела сейчас идут неважно не только у GE. Усиление конкуренции, перебои с поставками, вызванные коронавирусной пандемией, и резкий рост цен на металлы сильно осложнил работу производителей ветровых турбин несмотря на то, что правительство и компании требуют активизации перехода к «чистой» энергетике.

Так что удивляться массовым увольнениям в секторе не приходится. Siemens Gamesa, конкурент GE Renewables, например, объявил в сентябре об увольнении 2900 человек, главным образом, в Европе, а также неоднократно предупреждал акционеров в этом году о снижении прибыли. Резко снизилась прибыль и датского производителя ветровых турбин Vestas.

Трудности в работе «ветрового» подразделения GE, на которую в прошлом году пришлись до 15% продаж всей компании, негативно влияют на работу всей GE Renewables. Так, в июле руководство компании обвинило североамериканское «ветровое» подразделение в двух третях снижения доходов за второй квартал.

Ожидается, что восстановление налоговых льгот для компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, поможет сектору за счет повышения спроса в Северной Америке. Однако аналитики полагают, что проблемы у GE сохранятся из-за ее дорогой и сложной структуры.

GE провозгласил приоритетным развитие возобновляемых источников энергии и планирует выделить весь «возобновляемый» бизнес в отдельную компанию в 2024 году.

Для повышения доходов в GE мечтают снизить фиксированные расходы. Это, надеются в GE, позволит уже в следующем году сэкономить пару сотен миллионов долларов.