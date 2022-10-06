Вице-мэр Ефимов: производство мясной продукции в Москве выросло на 14%

Московские производители пищевой продукции с начала 2022 года нарастили выпуск мясных изделий на 14%. Об этом сообщил 6 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные статистики по итогам января-августа.

«В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции: сосисок, колбас, полуфабрикатов. За 8 месяцев этого года объем их производства вырос на 14% по сравнению тем же периодом 2021 года», — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, промышленники активно используют меры поддержки, которые предлагает город. Так, у трех предприятий есть статус промышленного комплекса, который предоставляет им налоговые льготы. Производители мясной продукции также активно обращаются за льготным кредитованием в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с начала года в городе выпустили 66,8% тонн мясных полуфабрикатов — на 3% больше, чем в январе — августе 2021-го. «Копченых колбас выпустили 90 тыс. тонн – на 22,1% больше по сравнению с показателями прошлого года. Московская мясная продукция отличается высоким качеством, что делает ее востребованной не только в стране, но и на зарубежных рынках», — добавил он.

Отметим, что часть мясной продукции промышленники столицы экспортируют. В основном они отправляют на экспорт мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию. По данным властей столицы, в 2021 году объем экспорта мясных изделий из Москвы достиг 134,5 млн долларов и на 2,4% превысили показатель 2020 года.

Напомним, что в рамках антикризисной поддержки власти Москвы предлагают промышленной отрасли льготные инвестиционные кредиты на закупку оборудования, регистрацию прав на интеллектуальную собственность или на создание и реконструкцию инфраструктуры для предприятий. Оператором программы выступает также городской фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Ставка по этим кредитам в июле была снижена с 9% до 3%, а их максимальный размер увеличен с 1 до 3 млрд рублей.