Власти ДНР начали прорабатывать возможность создания в регионе свободной экономической зоны

Правительство Донецкой народной республики начало работать над формированием на территории региона свободной экономической зоны.

Об этом рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, передает «РИА Новости».

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов — налога на имущество, на землю, на прибыль», — заявил Хоценко. Он добавил, что предполагаются и другие преференции.

Также председатель правительства республики сообщил, что в настоящий момент ДНР ведет переговоры с рядом крупных торговых сетей.

Накануне, 5 октября, Виталий Хоценко рассказал о планах восстановить металлургический завод Ильича в Мариуполе, и перобразовании «Азовстали» в индустриальный парк к 2035 году. «В концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк», — заявил чиновник. Он уточнил, что площади и объекты не будут выводиться из промзоны, там продолжится работа людей с профильными специальностями. В настоящий момент на заводе идут работы по разминированию территории.

В августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о том, что «Азовсталь» преобразуют в технопарк.

В рамках прошедшего в июне ПМЭФ-2022 правительства Москвы и ДНР заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.