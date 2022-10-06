Власти ДНР сообщили о планах возобновить работу крупнейшего в Мариуполе производителя неона

В Мариуполе планируется возобновить деятельность крупнейшего предприятия по производству неона «Ингаз».

Об этом заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин, пишет «РИА Новости».

«Сейчас ожидается подключение предприятия к энергоснабжению, и при условии уже возобновления электроснабжения будут определены сроки возобновления производственной деятельности предприятия. Могу сейчас сказать, что есть ряд заявок от предприятий — как из ДНР, так и из других регионов РФ, которые готовы участвовать в возобновлении производства», — цитирует чиновника агентство.

В марте стало известно, что два крупнейших украинских поставщика неона — «Ингаз» и «Криоин» (Одесса)— приостановили свою работу. На долю этих компаний приходится около половины мировых поставок этого газа. По мнению экспертов, остановка предприятий приведет к росту цен на чипы и микросхемы, а это, в свою очередь, увеличит себестоимость техники, в которой они используются.

В июле вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что РФ сможет до конца года обеспечить производство 10% мировых потребностей высокочистого неона; в 2023 году этот показатель планируется нарастить до четверти.

«Ингаз» способен производить 100-150 тыс. кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия «Азовсталь» и завод имени Ильича.

В начале июня Россия ввела ограничения на вывоз неона, гелия, криптона и других газов. Их экспорт должен согласовываться с Минпромторгом и правительством РФ до конца 2022 года. Ограничения стали ответом на прекращение поставок микрочипов в Россию из Тайваня.