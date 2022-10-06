Взрывы на «Северных потоках»: Европа все понимает, но не может сказать

Сегодня Служба государственной безопасности Швеции заявила, что расследование утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» завершено. Сообщается что по итогам данного мероприятия, подозрения в совершении диверсионных актов усилились. Одновременно прокуратура Швеции признала факт произошедших взрывов на российских газопроводах. Отдельно указывается, что расследование проводилось при поддержке береговой охраны США.

Шведская прокуратура также выпустила официальный релиз, в котором, в частности говорится: «Мы можем подтвердить, что произошел взрыв на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции (ИЭЗ), что привело к существенному повреждению газопроводов. <...> Существует конфиденциальность предварительного следствия, и этот вопрос очень деликатный. Сотрудничество между прокуратурой, секретной службой, береговой охраной США и вооруженными силами идет очень хорошо».

Таким образом, шведские власти уже начали рапортовать о якобы неких успехах расследования. Вместе с тем, российская сторона ни в каком виде не допущена к участию в разбирательстве. Это касается и государственных структур, и компании Nord Stream AG.

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Nord Stream AG — вне игры

«На сегодняшний день компания не имеет возможность обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений. В частности, по заявлению шведских властей для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр. По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе Nord Stream AG.

Там добавили, что владелец судна, зафрахтованного компанией Nord Stream AG и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, заявил об отсутствии в настоящее время разрешения на отбытие к месту проведения работ. Компания продолжает взаимодействовать по этому поводу с компетентными органами балтийских государств.

«Позиция этих стран заставляет сделать нехорошие выводы. Как мы знаем, "Газпром" является владельцем более чем половины компании Nord Stream AG. То есть, взорвана его собственность, — отметил в комментарии “Эксперту” директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. — Но Nord Stream AG — не только компания "Газпрома", там есть четыре европейских акционера. Взорвана и их собственность. В Nord Stream-2 AG, как известно, "Газпром" — стопроцентный собственник, но там есть еще пять европейских соинвесторов. Взорваны и их инвестиции. В этом плане очевидно, что собственник должен иметь возможность участвовать в оценке ущерба и в понимании того, что произошло. Естественно, если взрыв происходит, например, в экономической зоне определенной страны, но она не позволяет собственнику трубы принять участие просто в осмотре — это очень странно. Это то, что называется воспрепятствованием следствию».

Эксперт обратил внимание еще на один момент. «Конечно, это их территория, что тоже, кстати, наводит на грустные мысли. Почему все-таки взрывы произошли в границах экономических зон, а не в нейтральных водах? Потому, что очевидно, что для "Газпрома" это создает гораздо больше проблем, связанных не только с расследованием. Надо будет сейчас получать разрешение на работы. Nord Stream AG под санкциями не находится, но ей все равно нужно получать разрешение у правительств. С "Северным потоком-2" будет еще сложнее, как мы понимаем», — указал Константин Симонов.

В доказательство своих слов наш собеседник вспомнил перипетии, с которыми пришлось столкнуться российской стороне еще на этапе строительства газопроводов. «Мы прекрасно помним, как Дания выдавала разрешение на стройку, как раз вокруг острова Борнхольм, и какие там были юридические коллизии. Как она, Дания, меняла законодательство по уже поданной заявке, когда власти Дании изменили законодательство специально для того чтобы эту заявку не удовлетворять. И нам просто Трамп тогда помог! Ему пришла в голову идея о том, что Гренландию надо взять в аренду. И у Дании паника началась, он разрешили все-таки стройку. Шутки-шутками, но было именно так! Только после заявления о Гренландии нам Дания выдала разрешение на строительство», — напомнил эксперт.

Запад бездоказательно обвиняет Россию

В продолжении беседы с корреспондентом «Эксперта» Константин Симонов выразил мнение, что западная сторона намеренно препятствует участию России в расследовании, стремясь подменить его выводы собственными измышлениями.

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«В Европе произошел теракт, Европа это признает. Крупнейший инфраструктурный теракт, взорваны газопроводы. Создан просто очень нехороший прецедент для европейцев, крайне нехороший. И мы не видим расследования. Потому, что недопуск судов Nord Stream AG в зону взрыва, как мне кажется, это очень и очень некрасиво. Должно быть проведено безусловно ответственное расследование с учетом всех сторон», — указал директор Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, конечной целью политиков и Европы и Соединенных Штатов является намерение обвинить, вопреки всякой логике, в произошедшем саму Россию. «Что сейчас получается? Nord Stream AG не пускают в зону взрыва. Правительства Дании, Швеции, Европейская комиссия заявляют о том, что необходимо провести расследование, но никакого расследования на практике мы не видим. США заявляют, что они уже активно каким-то чудесным образом участвуют в процессе, расследования как такового нет, но все западные СМИ пишут, что все взорвала Россия. То есть политики отводят глаза, делают вид, что ничего не произошло. “Прекрасная” ситуация! И она наводит на мысль, что, может быть, европейцы все прекрасно понимают, но сказать не могут», — заключил Константин Симонов.