ЕС утвердил новый пакет санкций против России, включающий потолок цен на нефть

Евросоюз представил очередной, восьмой по счету пакет ограничений в отношении России.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

С декабря вводится запрет морские транспортировки нефти из РФ в другие страны по цене выше установленного уровня. Для нефтепродуктов рестрикции начнут действовать в феврале 2023 года.

Сообщается, что новый санкционный пакет включает запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе изделий, используемых в авиапромышленности. Объявлен запрет на экспорт угля и электронные компоненты, применяемые в российском ОПК.

Будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств. Вводится запрет на импорт и экспорт пластика и сигарет.

Также восьмой пакет санкций предполагает запрет для граждан ЕС занимать руководящие посты в ряде российских госкомпаний. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на импорт российской продукции объемом в €7 млрд.