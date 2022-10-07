Акции дня: котировки «Газпрома» упали, но не из-за санкций

Хуже рынка торговались акции «Газпрома» по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 7 октября. За день бумаги подешевели на -5,29% до 201,60 рублей за штуку.

Снижение происходило на фоне вступления в силу восьмого пакета санкций Евросоюза в отношении российских компаний и бизнесменов. Однако котировки снижались из-за дивидендного гэпа – 7 октября был последний день для покупки бумаг. Акционеры «Газпрома» получат по 51,03 рублей на бумагу. Дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов 6 октября составила почти 24%.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -3,76% до 1944,75 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,81% до 1005,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:38 мск составила 98,4 долларов за баррель (+4,22%). Российская валюта слабела – 61 руб. за доллар.