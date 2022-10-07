Анна Кикина в составе экипажа Crew Dragon перешла на борт Международной космической станции

Экипаж американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 перешел на борт Международной космической станцией (МКС)

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». В составе экипажа — астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. Они будут работать на станции 145 дней.

«В пятницу, 7 октября 2022 года, в 00:01 мск пилотируемый корабль Crew Dragon причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции… После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти», — говорится в сообщении.

Это первый полет космонавта «Роскосмоса» на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В июле в рамках программы МКС российская корпорация и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских «Союз МС» в 2022-2024 годах. Соглашение предусматривает три «обмена» космонавтами и астронавтами, оно соглашение может быть продлено.

В сентябре с Байконура на корабле «Союз МС-22» к МКС отправился первый экипаж новой программы, в состав которого вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.