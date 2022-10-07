Белый дом хочет ответить ОПЕК на унижение, но у него нет хороших вариантов

Весь четверг администрация президента Байдена пребывала в состоянии оцепенения, вызванного унижением от решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Высокопоставленные сотрудники Белого дома, включая президента Байдена, глубокомысленно отвечали, что ответ США обязательно последует и что у них много вариантов, но «забывали» уточнить, что выбирать приходится не между хорошим и плохим, а между очень и не очень плохим.

Белый дом, конечно, не сидел, сложа руки, и активно пытался помешать принятию, возможно, катастрофического решения для Байдена и демократов, если вспомнить о предстоящих 8 ноября выборах в Конгресс. Однако все усилия Вашингтона убедить Эр-Рияд отказаться от столь существенного снижения добычи – на 2 млн бар./д., оказались тщетными. Это еще раз показало, насколько ослабли влияние и авторитет США на Ближнем Востоке. По поведению Эр-Рияда и саудовского руководства можно догадываться, как к американцам относятся противники, если даже союзники не обращают никакого внимания на их просьбы и требования.

Статья по теме: ОПЕК+ сорвал план США в отношении России

Реакция рынка оказалась относительно спокойной, но не потому что снижение добычи на 2 миллиона баррелей – пустяк, а потому что биржи заранее знали о предстоящем решении и уже его отыграли. Для Белого дома это, конечно, маленький плюс, потому что дает время собраться с мыслями и сделать ответный ход.

Статья по теме: ОПЕК+ наносит ответный удар

Главный советник президента Байдена по энергетике Амос Хохштейн, встречавшийся с кронпринцем Мохаммедом бен Салманом (МБС) менее двух недель назад, подчеркнул, что для него решение ОПЕК+ стало неожиданностью. Похоже, в таком же состоянии растерянности и остальные члены президентской администрации, включая самого Байдена.

Любопытная смесь растерянности и гнева, граничащего с яростью, сейчас царит не только в особняке на Пенсильвания авеню, но и на Капитолийском холме. Демократы уверены, что МБС специально подгадал со снижением добычи нефти по времени так, чтобы оказать максимальный негативный эффект на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, и требуют отомстить «вероломной» Саудовской Аравии.

Президент Байден заявил, что рассматривает «альтернативы». Он также рассказал о «разочаровании», но подчеркнул, что не жалеет о своей июльской поездке в Эр-Рияд. Президент также намекнул, что у Вашингтона достаточно много вариантов для ответа ОПЕК+ и Саудовской Аравии в первую очередь, но очевидно, что хороших вариантов нет.

«Белый дом не скрывает своего разочарования и недовольства решением ОПЕК+,- приводит Bloomberg объяснение Кевина Бука, главы исследовательской компании ClearView Energy Partners,- но сделать особенно ничего не может».

Правительство уже полгода пользуется самым действенным оружием – Стратегическим нефтяным резервом (SPR) и продает беспрецедентные объемы нефти для того, чтобы стабилизировать нефтяные рынки и снизить цену на нефть. Есть, конечно, и другие варианты: принятие закона, разрешающего обращение в суд против ОПЕК, запрет на экспорт американской нефти и нефтепродуктов; ограничение или полное прекращение продаж Саудовской Аравии оружия и военной техники, но все они имеют больше минусов, чем плюсов.

Самым мощным, по крайней мере, потенциально средством устрашения против КСА является популярный в Конгрессе закон «О запрете картелей производителей и экспортеров нефти» (NOPEC), который позволит приравнять производителей нефти из ОПЕК к картелям и подавать на них в суд за манипуляции на энергетических рынках. Однако его принятие может оказаться ящиком Пандоры, открытие которого способно привести к еще большей волатильности цен на нефть и к крупным дипломатическим проблемам.

Скорее всего, Джо Байден продолжит продавать нефть из SPR. По крайней мере, правительство еще не реализовало все 180 млн баррелей, объявленные весной 2022 года. Тогда планировалось продавать полгода по миллиону баррелей в день, но планы были откорректированы в сторону уменьшения после того, как в июне цены на «черное золото» пошли вниз. С марта по октябрь были проданы приблизительно 155 млн баррелей. Кстати, 7 октября должно быть одобрено решение о продаже еще 10 млн баррелей, после чего рынок может рассчитывать на оставшиеся 15 млн баррелей. Белый дом уже сделал заявление, из которого можно сделать вывод, что на этом продажа резервов не закончится.

Обсуждается в Белом доме также ограничение или полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для снижения цен, но энергетические компании и республиканцы в Конгрессе считают, что это может дать обратный эффект и привести к росту цен на нефть и бензин.

Джо Байден с помощниками много месяцев уговаривал американских нефтяников увеличить добычу нефти, но успехов добился не больше, чем с Саудовской Аравией. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), правда, вняли просьбам главы государства и довели производство нефтепродуктов до максимума, но рост экспорта бензина и дизеля все подчистую вымел с внутреннего рынка. Например, в хранилищах Новой Англии дизеля сейчас на 59% меньше среднего уровня за пять последних лет для этого времени года. Не внушает оптимизма и то обстоятельство, что все это происходит накануне зимы, когда спрос на нефть еще больше вырастет.

В ответ на просьбы президента Байдена увеличить добычу нефти американские нефтяники указывают на политику его администрации, направленную на ускорение развития «зеленой» энергетики.

Байден 6 октября намекнул на возможность облегчения санкций против Венесуэлы, что позволит американским компаниям увеличить добычу нефти на ее территории. Правда, при этом он добавил, что Каракас должен еще много для этого сделать. К тому же, ослабление санкций против Венесуэлы чревато для Белого дома серьезным конфликтом с Конгрессом, который категорически против. Причем, против сотрудничества с Мадуро выступают не только демократы, но и республиканцы. Эти же соображения относятся к идее снятия санкций с иранской нефти.

Так же маловероятна возможность ограничения или прекращения поставок американского оружия Саудовской Аравии.