Британские рынки: мышеловка вот-вот захлопнется

После начавшихся 28 сентября интервенций Банка Англии на рынке гособлигаций, доходность 30-летних Gilt, на которую регулятор обращал особое внимание, мгновенно рухнула с 5,12% до 3,869%. В понедельник была достигнута цифра 3,636%. Могло показаться, что все позади. Это был уровень 21 сентября, когда о скандальных бюджетных планах правительства Лиз Трасс, обрушивших рынки, еще только ходили слухи.

Но на деле кризис только развивался. И уже вскоре после достижения минимума доходность, несмотря на интервенции Банка Англии, возобновила быстрый рост. Во вторник у 30 Year Gilt она вновь прошла рубеж 4%. В среду была пройдена отметка 4,3%, а в четверг – 4,4%. Доходность вышла на уровень 26 сентября, когда британские пенсионные фонды уже получали маржин-коллы и просили помощи у государства.

27 сентября, когда она, она впервые за 11 лет превысила 4,5% и достигла 4,986% в Банке Англии и британском Минфине провели бессонную ночь в поисках решения, которое бы предотвратило масштабный кризис. По признанию заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа до краха оставались считанные часы.

Решились на скупку госбумаг, которая продолжается до сих пор. Вот только теперь это все меньше влияет на доходности. Пенсионным фондам, впрочем, это немного помогает. Все последнее время они сбрасывали активы, чтобы срочно повысить ликвидность, просевшую из-за потерь на деривативах. Но теперь продажи Gilt со всеми сроками погашения ускорились.

Банк Англии между тем покупает только долгосрочные бумаги. К тому же он четко объявил: интервенции продлятся до 14 октября. И все участники рынка, желающие избавиться от стремительно дешевеющих британских гособлигаций, теперь пытаются успеть до этой даты продать как можно больше.

Каждый отдельный пенсионный фонд в моменте продает ликвидные активы на десятки или сотни миллионов фунтов стерлингов, что вроде бы и не особенно много, но в сумме получается серьезное давление на рынок. Bloomberg приводит слова руководителя отдела клиентских решений Van Lanschot Kempen о том, что речь идет десятках миллиардов фунтов стерлингов только в пенсионной отрасли. А ведь есть немало продавцов и за ее пределами. Они прекрасно понимают, что сейчас, возможно, предоставляется последний шанс выскочить из мышеловки.

Помимо британских гособлигаций, большая часть продаж идет в европейских корпоративных бондах и казначейских облигация США, так что «заражение» распространяется по миру. Партнер TwentyFour Asset Management Аза Тиувен, написал в среду в аналитической записке, что имели место и продажи обеспеченных ссудных обязательств: на прошлой неделе – на $1,5 млрд, на этой – уже больше. «Продажи за последние полторы недели могут составить больше, чем за предыдущие три месяца вместе взятые», — считает он.

Но хватило бы и одних пенсионных продаж. В Великобритании существует около 5500 схем с заранее установленными выплатами пенсионерам на общую сумму 1,8 трлн фунтов стерлингов. Именно из-за попыток хеджировать эти схемы сложными путями с использованием деривативов и кредитных плечей пенсионные фонды и стали вынужденными продавцами. Продают не все, но многие – так что масштаб проблемы очень велик, и она уже разрастается на смежные сектора рынка.

Известно о проблемах в «теневом банковском секторе» страны — небанковских финансовых учреждениях, выступающих в качестве кредиторов или посредников. Стали ограничивать выплаты некоторые, в том числе и очень крупные, открытые инвестиционные фонды. «Сейчас мы находимся в центре бури, — заявил Bloomberg партнер Aon Калум Маккензи. – Буря движется, и она охватит другие части рынка».

